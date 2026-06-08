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Donald Trump pide a Israel e Irán que dejen de disparar “inmediatamente”

Al momento, corren las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra

8 de junio de 2026 - 11:22 AM

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“Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente”, indicó Trump en su perfil de Truth Social. (SAMUEL CORUM / POOL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó el lunes a lrán e Israel a dejar de disparar “inmediatamente”, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra territorio de Israel, que ha respondido contra objetivos iraníes.

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“Israel e Irán deben parar de disparar inmediatamente”, indicó Trump en su perfil de Truth Social.

Una hora después, el mandatario norteamericano añadió en su cuenta de Truth Social que “las dos partes, Irán e Israel, están buscando alcanzar un ALTO AL FUEGO inmediato”, diciendo que “las negociaciones finales de ‘Paz’ están en tramites, al menos que la ignorancia o la estupidez se metan de por medio”.

Concluyó subrayando que el bloqueo se mantiene con todas sus fuerzas hasta que se alcance un “Acuerdo Final”.

Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser solo temporal.Brigadas de trabajadores están levantando una jaula de base octagonal en el patio sur.“Nunca he visto a nadie querer algo tanto como la gente quiere esas entradas”, comentó Trump recientemente sobre la demanda para asistir a la pelea de UFC. “Eso va a ser algo grande”.
1 / 15 | Una jaula de combate en la Casa Blanca: levantan octágono de UFC para pelea en junio. Otro proyecto de construcción en la Casa Blanca está en marcha, aunque éste pretende ser solo temporal. - Mark Schiefelbein

Irán lanzó anoche varias oleadas de misiles contra Israel como represalia por los ataques del Estado judío contra el Líbano, e Israel respondió con ataques contra varios puntos del país persa, entre ellos Teherán.

Como respuesta, Teherán atacó de nuevo Israel la primera hora de esta mañana con -dijo- bombardeos contra las bases de Tel Nos y Nevatim.

Al mismo tiempo, los hutíes de Yemen lanzaron un misil a territorio israelí, que fue interceptado.

Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. Hilit Yanai, segunda desde la izquierda, madre de la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, es consolada por familiares durante el funeral de su hija en Givat Ada, Israel. Trabajadores de rescate buscan víctimas dentro de un apartamento destruido que resultó dañado por un ataque aéreo israelí en la ciudad portuaria sureña de Sidón.
1 / 48 | Imágenes de guerra: 48 momentos impactantes sobre el conflicto en Medio Oriente . Hilit, al centro, llora sobre la tumba de su hija, la soldado israelí sargento Rotem Yanai, quien murió en un ataque con drones libaneses en el norte de Israel, durante su funeral en Givat Ada, Israel. - Mohammed Zaatari

Con la tensión en máximos desde el cese del fuego en abril, el presidente estadounidense, Donald Trump, intentó este domingo sin éxito disuadir al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, de contraatacar a Irán, para evitar que entorpeciera las negociaciones de Washington con Teherán para acabar con la guerra.

Todo esto ocurrió a pesar de que Trump dijo en una entrevista con el Financial Times que Netanyahu “no tiene más opción” que aceptar el acuerdo que Washington negocie con Teherán tras las amenazas de Israel de responder a los ataques aéreos que este domingo lanzó Irán.

“Él no tendrá ninguna otra opción. Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. Él (Netanyahu) no toma las decisiones”, expresó Trump.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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