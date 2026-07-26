Alemania identifica a sospechoso de ataque en el Orgullo de Berlín que dejó a una persona muerta

Berlín - Las autoridades alemanas emitieron el domingo una orden de búsqueda contra un sospechoso prófugo por el atropello con una camioneta cerca de las fiestas del Orgullo de Berlín, que dejó una persona muerta y al menos 16 heridos.

La policía y los fiscales pidieron ayuda para encontrar al joven de 21 años, a quien identificaron como Abdul B. Se cree que el conductor hirió a varias personas con un vehículo en movimiento a última hora de la noche del sábado, y que una o más personas aparentemente luego abandonaron ese vehículo, señalaron. Parecía que varias personas también fueron apuñaladas, añadieron.

El aviso del domingo advirtió a la población que evitara el “contacto directo” con el sospechoso, señalando que podría estar armado y ser peligroso.

La Policía había indicado previamente que había identificado a un sospechoso que tiene vínculos con grupos islámicos en la capital alemana.

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“El sospechoso es conocido por la Policía. Lo conocemos como miembro de círculos islámicos aquí en Berlín, y nuestra búsqueda de esta persona avanza a toda velocidad”, dijo el portavoz de la policía Florian Nath.

Nath añadió que los investigadores no tenían información sobre " sus motivos específicos".

La Policía buscaba al sospechoso en la ciudad y registró un apartamento en el distrito berlinés de Schöneberg en las primeras horas del domingo, aunque los agentes no encontraron a nadie allí.

Julian Miethig, que había asistido a las fiestas del Orgullo cerca, dijo que quería ir a una fiesta posterior cuando un amigo le contó que “algo malo pasó allí y hay muchos camiones de bomberos, muchos vehículos de emergencia, ambulancias”.

“Es un día oscuro para la comunidad”, dijo.

Según la Policía, una camioneta blanca entró en el parque Tiergarten alrededor de las 10:00 p.m. y atropelló a varias personas antes de chocar contra un árbol. La fiesta de clausura del festival del Orgullo, conocida como Día de la Calle Christopher, se celebraba en ese momento junto a la puerta de Brandeburgo, a poca distancia, tras un desfile con unas 80 carrozas que había recorrido el centro de Berlín.

La policía dijo que una mujer murió. El servicio de bomberos de Berlín dijo que tres personas sufrieron heridas que ponían en peligro su vida, otras ocho resultaron gravemente heridas y cinco sufrieron heridas leves.

El evento del Orgullo junto a la puerta de Brandeburgo fue cancelado alrededor de las 10:15 p.m. y se interrumpió la actuación de una banda en el escenario. Se instó a la gente a irse a casa y a evitar tomar la ruta a través del parque.

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Una de las presentadoras en la fiesta del Orgullo, Ricarda Hofmann, escribió en una publicación en Instagram que había estado allí “no solo como moderadora, sino como parte de una comunidad que se reúne para ser visible. Para celebrar el amor. Para defendernos unos a otros”.

Dijo que el ataque la dejó sin palabras. “Lo que pasó hoy ha cambiado algo en mí”, escribió.

Cientos de miles de personas habían acudido a Berlín para celebrar el sábado, aunque no está claro cuántas seguían en el festival a última hora de la noche. Es una de las mayores celebraciones LGBTQ+ de Europa.

La camioneta, con la parte delantera abollada apoyada contra un árbol, aún podía verse en el lugar el domingo por la mañana.

El canciller alemán, Friedrich Merz, describió lo ocurrido como “un ataque contra nuestra sociedad”.