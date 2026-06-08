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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Muere un septuagenario que cayó por un risco en Villalba

El hombre manejaba un minitractor en su finca cuando ocurrió el incidente

8 de junio de 2026 - 4:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El perjudicado, que aún no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en la escena.
Florencia García Melazzo
Por Florencia García Melazzo
Periodista de Breaking Newsmaria.garcia@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de un hombre de 70 años, reportada en la mañana de este lunes en el barrio Caonillas Arriba, en Villalba.

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Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación ocurrida en la PR-151, kilómetro 0.8, Camino Toyosa.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron que el hombre había caído por un risco mientras utilizaba un mini tractor en su finca.

El perjudicado, que aún no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en la escena, de acuerdo con la Uniformada.

Agentes del distrito policíaco mencionado, junto al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.

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VillalbaBreaking NewsPolicía de Puerto RicoAccidentes
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