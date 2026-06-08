Muere un septuagenario que cayó por un risco en Villalba

La Policía investiga la muerte de un hombre de 70 años, reportada en la mañana de este lunes en el barrio Caonillas Arriba, en Villalba.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación ocurrida en la PR-151, kilómetro 0.8, Camino Toyosa.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron que el hombre había caído por un risco mientras utilizaba un mini tractor en su finca.

El perjudicado, que aún no ha sido identificado, sufrió heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en la escena, de acuerdo con la Uniformada.