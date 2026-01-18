Opinión
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Explosión en una fábrica en China deja dos muertos y 66 hospitalizados

Las autoridades investigan las causas del accidente industrial en una planta siderúrgica de Baotou, que además provocó temblores en áreas cercanas

18 de enero de 2026 - 9:42 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto difundida por la Agencia de Noticias Xinhua que muestra el humo quese eleva desde el lugar de las explosiones de una fábrica en Baotou, en la Región Autónoma de Mongolia Interior.
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Beijing - Una explosión en una fábrica en la región de Mongolia Interior de China causó la muerte de dos personas y dejó a otras 66 hospitalizadas el domingo.

RELACIONADAS

La explosión, que envió densas columnas de humo al cielo, ocurrió en una planta de Baogang United Steel en la ciudad de Baotou alrededor de las 3 de la tarde hora local y causó temblores en las áreas circundantes, reportó la agencia oficial de noticias de China, Xinhua.

Tres de los hospitalizados sufrieron heridas graves y cinco personas permanecen desaparecidas, añadió.

Equipos de rescate se apresuraron al lugar y las autoridades aún están investigando la causa de la explosión, según informó la agencia.

------

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
China ExplosiónBreaking News
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
