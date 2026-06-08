Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
NoticiasMundo
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

¡Curioso error! IA confunde a León XIV y le responde como si aún fuera el papa Francisco

Esto fue lo que pasó según Yago de la Cierva, organizador del viaje del papa a España

8 de junio de 2026 - 12:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
León tuvo que corregir a una IA, según la anécdota. (Alessandra Tarantino)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Madrid - León XIV bromeó este lunes con que antes de salir del viaje hacia España contactó con la inteligencia artificial (IA) para preguntarle qué debía decir el papa a los obispos españoles, y el algoritmo le respondió como si Francisco aún fuera el sumo pontífice, y tuvo que corregirla.

RELACIONADAS

Lo contó así Yago de la Cierva, organizador del viaje del papa León XIV a España, en declaraciones a los medios tras la comida que mantuvieron los obispos españoles con el Santo Padre en la tercera jornada de su paso por Madrid.

De la Cierva relató que antes de darles la bendición, León XIV hizo una broma y contó que, antes de salir de viaje, había preguntado a la IA “qué debería decir el papa a los obispos españoles”, y la conocida como inteligencia artificial le respondió: “El papa Francisco diría…”.

El papa León XIV inició su viaje de una semana a España el sábado en Madrid.Léon fue recibido en el aeropuerto por los monarcas católicos del país, el rey Felipe VI y la reina Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.La presidenta del Parlamento español, Francina Armengol, y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (a la derecha), despiden al papa León XIV en el Parlamento español.
1 / 42 | El papa León XIV en España: miles de fieles reciben al pontífice en su histórica visita. El papa León XIV inició su viaje de una semana a España el sábado en Madrid. - Alessandra Tarantino

Entonces, León XIV le dijo: “Creo que hay otro papa”. Tras esta corrección, la IA le contestó: “Ah, es cierto, ahora es el papa León”.

Tras esta broma, señaló De la Cierva, el pontífice dijo a los obispos que ellos tienen otro algoritmo. “Y ese otro algoritmo nos lleva a querer a la gente, a acompañar a las personas, a hacernos servidores de la palabra”, concluyó.

Tags
Breaking NewsPapa León XIVInteligencia artificialPapa Francisco
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 8 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: