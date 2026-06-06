“Por amor a la verdad”: el mensaje del papa León XIV que marcó su histórica visita a España

El papa León XIV instó a los españoles a dejar de avivar las llamas de la polarización al llegar a España el sábado, en un momento de turbulencia política para el gobierno liderado por los socialistas y de crisis de credibilidad para la Iglesia católica.

El papa estadounidense, que tiene antepasados españoles, viajó a España decenas de veces como sacerdote, pero esta es la primera visita de un pontífice en 15 años. La visita indica que León vuelve a dirigir la atención papal hacia las raíces cristianas de Europa, después de que el papa Francisco se mantuviera en gran medida alejado de los centros tradicionales del cristianismo, en favor de comunidades católicas más pequeñas y más lejanas.

León parece decidido a llevar su mensaje de paz, unidad y dignidad humana a un continente profundamente polarizado por la migración, la guerra de Rusia en Ucrania y la ansiedad en torno a la inteligencia artificial.

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El pontífice inició su viaje de una semana en Madrid, donde fue recibido en el aeropuerto por los monarcas católicos del país, el rey Felipe VI y la reina Letizia, y por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Comentó a los periodistas, durante el trayecto, que le alentaban especialmente los informes sobre un despertar espiritual entre los jóvenes en un país que antes era firmemente católico, pero que ahora se ha secularizado.

Durante su discurso de bienvenida, León apeló a los españoles, en especial a los líderes políticos, a dejar de lado las polémicas e invertir en educar a los jóvenes para que valoren la diversidad y la complejidad, en lugar de rechazarlas.

“Hoy, la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer, en lugar de disminuir; la dignidad humana no deja de ser violada”, declaró el pontífice.

Pidió que España, situada en el corazón de la Europa cristiana, sirva de modelo para el resto del continente, al tiempo que recordó el pasado musulmán de 800 años del país, cuando ciudades como Toledo y Córdoba se convirtieron en centros de diálogo.

“Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad”, indicó el papa.

Los españoles se encuentran cada vez más divididos por cuestiones como la inmigración, el feminismo y la corrupción política, mientras que históricamente el país estuvo desgarrado por movimientos territoriales e independentistas.

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El Parlamento español se prepara para el primer discurso papal de su historia

El punto culminante de la visita de León a Madrid será su discurso el lunes ante ambas cámaras del Parlamento español, el primero pronunciado por un papa. Estos discursos son poco frecuentes y a menudo se convierten en uno de los más importantes de un pontificado.

Pero León se encontrará con una legislatura altamente polarizada, con el Partido Socialista en el poder golpeado por una serie de escándalos de corrupción. Los partidos conservadores, incluidos el Partido Popular y la formación de extrema derecha Vox, han pedido que Sánchez dimita antes de las elecciones de 2027 y han criticado duramente las políticas migratorias de su gobierno.

El gobierno ha ido a contracorriente de una tendencia general en Europa y en Estados Unidos al anunciar que concederá estatus legal a potencialmente cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en el país sin autorización. Sánchez ha destacado los beneficios de la migración legal para la economía del país, con una fuerza laboral envejecida y una baja tasa de natalidad.

Pese a algunas protestas previstas por la visita de León, su discurso ante el Parlamento en particular supone un hito para la Iglesia católica en España. Marcada por la violencia anticlerical de la guerra civil de 1936-1939, más recientemente ha afrontado una crisis de credibilidad por revelaciones de décadas de abusos del clero y encubrimientos.

Mientras gran parte de Europa se ha secularizado en las últimas décadas, España destaca tras haber atravesado una crisis religiosa después de la muerte en 1975 del general Francisco Franco. Católico acérrimo, Franco veía su mandato como una especie de cruzada religiosa contra las tendencias anticlericales, anarquistas, izquierdistas y laicas en España.

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A medida que España transitó hacia la democracia, el porcentaje de españoles que se declaraban católicos cayó del 90% en la década de 1970 a apenas el 55% en 2025, según datos de encuestas recopilados por el organismo estatal de opinión pública de España. De ese grupo, solo el 19% afirma asistir a misa con regularidad.

Y, sin embargo, hay señales de un renovado interés por todas las formas de espiritualidad, cristianas y de otro tipo, especialmente entre los jóvenes españoles, señaló el sociólogo Narciso Michavila Núñez, presidente de la consultora GAD3, que, entre otras cosas, encuesta a jóvenes sobre su fe.

En sondeos recientes, explicó, los encuestadores están registrando un nuevo interés por la fe entre los españoles de la Generación Z. Michavila y otros citan la popularidad del nuevo álbum de la estrella pop española Rosalía, “Lux”, que es abiertamente espiritual.

El rostro de León ha sido pegado por todo el metro de la capital española, en vallas publicitarias y anuncios en estaciones, y las tiendas de recuerdos venden imanes de León y otros artículos papales. Las panaderías ofrecen pasteles y bollería del papa en edición limitada.

León señaló esas señales de un despertar espiritual en comentarios a los periodistas de camino a Madrid. Pero también reconoció que enfrenta una dura competencia de Bad Bunny, que ofrece dos conciertos este fin de semana.

“Si se enfrentan a la pregunta ‘¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?’, creo que muchos irán a ver a Bad Bunny”, dijo León. “Pero creo que también habrá unos cuantos aquí para ver al papa. Y eso dice algo”.

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El papa se reunirá con víctimas de abusos y con migrantes

En una señal de que la crisis de abusos sexuales del clero sigue ensombreciendo los viajes papales, el Vaticano confirmó a última hora del viernes que León se reunirá con sobrevivientes durante su visita. La jerarquía católica española está tardíamente afrontando décadas de abusos y encubrimientos en un país que antes era firmemente católico.

El pontífice reconoció que solo podría reunirse con unos pocos y comentó a los periodistas que “los abusos siguen siendo una herida abierta”.

El monarca español también reconoció la crisis de abusos sexuales en la Iglesia española y afirmó que esos casos “ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial”.

“Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido: lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad”, señaló el monarca, en una aparente referencia a un sistema de reparaciones Iglesia-Estado lanzado recientemente para algunas víctimas de abusos clericales.

Después de Madrid, otros momentos destacados del viaje incluyen la visita del pontífice a Barcelona a mitad de semana, donde celebrará misa en la basílica de la Sagrada Familia en el centenario de la muerte de su célebre arquitecto, Antoni Gaudí.

León también cumplirá un deseo de Francisco al concluir su visita con una escala de dos días en las Islas Canarias, el archipiélago español más cercano a África que a la península ibérica y un destino para los migrantes que salen de África occidental.

El papa se reunirá con migrantes y con las organizaciones humanitarias que les brindan atención. Tiene previsto arrojar al mar una corona de flores en memoria de los migrantes que murieron durante la peligrosa travesía del Atlántico. Lo hará desde el puerto de Las Palmas, que en 2020 se ganó el apodo de “Muelle de la Vergüenza” porque miles de migrantes se vieron obligados a dormir a la intemperie durante semanas, en medio de un aumento de llegadas.

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