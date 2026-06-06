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Papa León XIV desde el avión papal rumbo a Madrid: “Muchos irán a ver a Bad Bunny”

También se le ha preguntado si se encontrará con el cantante puertorriqueño

6 de junio de 2026 - 8:55 AM

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Llegada del Papa León XIV en Madrid. (Alessandra Tarantino)
Por Servicios combinados

El papa León XIV afirmó este sábado que viene a España a saludar “a toda la sociedad” porque la Iglesia tiene un mensaje para todos”, al hablar con los periodistas que viajan con él en el avión papal.

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“Es el primer viaje a España después de un tiempo, estoy muy contento por realizar este viaje. He venido muchas veces, pero es la primera vez en esta misión”, ha dicho el pontífice que como prior de los agustinos hizo cerca de 50 viajes al país.

También se le ha preguntado si se encontrará con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, que está en Madrid de gira, y ha comentado que no sabe si podrá conocerle, porque -ha señalado divertido- mientras él tiene un acto, el cantante estará en su concierto. El intérprete boricua continúa hoy su residencia de 10 conciertos en Madrid.

Hablando con periodistas a bordo del avión papal, León reconoció el poder de convocatoria de Bad Bunny al referirse a informes anecdóticos sobre un renovado despertar espiritual, especialmente entre los jóvenes en España.

Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad BunnyBad Bunny inició la gira con dos presentaciones en el Estadi Olímpic Lluís Companys en Barcelona. Bad Bunny presentó una producción que celebró la riqueza musical y cultural de Puerto Rico a escala de estadio, fusionando reguetón, salsa, plena y bomba con los éxitos globales que han definido su carrera.
1 / 22 | Así va la impresionante gira mundial de Bad Bunny en Europa . Con seis conciertos consecutivos en Barcelona, Lisboa y Madrid, Bad Bunny ha logrado reunir a más de 366,000 asistentes en menos de dos semanas. Fotos: Suministradas / Producción Bad Bunny - Suministrada

El papa estadounidense dijo que entiende que muchos jóvenes adultos perciben una falta de sentido en sus vidas y reflexionó sobre la posibilidad de que su visita pueda ayudar a “despertar” algo en ellos.

“Si se enfrentan a la pregunta: ‘¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?’, creo que muchos elegirán ver a Bad Bunny”, dijo León. “Pero también creo que habrá algunos aquí para ver al papa. Y eso dice algo, ¿sabes?”.

El pontífice también ha bromeado sobre fútbol y ha confesado que aunque el papa “es de todos los equipos”, Prevost “es del Real Madrid”.

Sobre si ha aprendido algo de catalán, ha asegurado que “solo sabe decir bon día”.

La razón de la visita a España

Ha explicado que es “una visita apostólica para encontrar a los fieles, celebrar la fe y llevar un mensaje de Jesucristo, pero saludará a toda la sociedad porque la Iglesia tiene un mensaje para todos como habrán visto en la encíclica”, en referencia a ‘Magnifica Humanitas’ publicada el 25 de mayo sobre la inteligencia artificial.

Ha deseado a todos que tengan un buen viaje y que sea una oportunidad “para descubrir el entusiasmo; hay muchos jóvenes, así me han dicho, compartiendo la alegría de la fe podremos dar un mensaje muy bueno”.

Ha añadido que para cada ciudad que visitará “tiene un mensaje particular, y para vivir la fe anunciará el amor, la caridad y el respeto a cada ser humano”.

El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa.La primera aparición del nuevo pontífice ante la multitud en la Plaza de San Pedro.El papa León XIV se dirige a los fieles después de impartir la bendición Urbi et Orbi (“a la ciudad de Roma y al mundo”) desde la logia central de la Basílica de San Pedro.
1 / 100 | Así ha sido el primer año del pontificado de León XIV: 100 imágenes de momentos clave. El momento histórico en que el cónclave eligió a León XIV como nuevo papa. - ANDREJ ISAKOVIC

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Papa León XIVBad BunnyMadrid
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