Portugal, España y Grecia enfrentan una ola de incendios forestales

Cientos de bomberos combatían el domingo incendios forestales en Portugal, Grecia y España, mientras España e Italia enviaban refuerzos a territorio portugués para ayudar a controlar un enorme incendio que lleva más de tres días activo.

Las autoridades instaron a los residentes de algunas zonas de Salónica, la segunda ciudad más grande de Grecia, a permanecer en sus hogares y mantener cerradas puertas y ventanas debido al humo tóxico procedente de una planta de reciclaje en llamas que quedó envuelta por un incendio forestal.

El domingo por la tarde se declaró otro gran incendio forestal al oeste de la capital griega, Atenas. El Cuerpo de Bomberos informó que movilizó a 210 bomberos, con el apoyo de voluntarios, equipos especializados y 29 aeronaves, entre ellas aviones y helicópteros de extinción, para combatir el fuego que arrasaba un bosque de pinos en la zona de Mandra. Las autoridades se apresuraban a contener el incendio antes del anochecer, cuando las aeronaves ya no pueden realizar operaciones de extinción.

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En la zona de Vouzela, en el centro de Portugal, más de 1,200 bomberos, apoyados por casi 400 vehículos y 15 aeronaves, intentaban extinguir un incendio declarado el jueves, según la autoridad de Protección Civil. El fuego había consumido unas 12,000 hectáreas hasta el domingo, de acuerdo con datos de la agencia de cartografía satelital Copernicus de la Unión Europea.

1 / 6 | Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico. El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. - Suministrada 1 / 6 Entre humo y llamas: así es como el Cuerpo de Bomberos combate incendios forestales en Puerto Rico El Negociado del Cuerpo de Bomberos ha atendido 1,113 incendios forestales en lo que va de 2026, una cifra que supera los 1,024 casos registrados para esta misma fecha el año pasado. Suministrada Compartir

La Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea informó que España envió el viernes a Portugal 120 bomberos y 45 vehículos como refuerzo, mientras que Italia y España también desplegaron tres aviones cisterna para colaborar en las labores de extinción.

Para la tarde del domingo, el incendio parecía perder intensidad. Según medios portugueses que citaron a las autoridades, ya no presentaba frentes activos de gran magnitud, aunque persistían algunos focos.

En España, un incendio forestal que arde desde el viernes en la región nororiental de Girona había consumido casi 2,200 hectáreas, según informó la agencia de noticias EFE. El jefe de operaciones del Cuerpo de Bomberos de Cataluña, Eduard Martínez, indicó que el incendio tiene un perímetro de 25 millas y que era posible que no pudiera ser controlado durante el domingo.

Humo tóxico por incendio forestal en el norte de Grecia

En Grecia, un incendio declarado el sábado por la tarde se propagó rápidamente hasta alcanzar una planta de reciclaje cercana al barrio de Oraiokastro, en Salónica, lo que obligó a emitir órdenes de evacuación para tres barrios y un centro que albergaba a 157 personas con discapacidad.

Los fuertes vientos avivaron las llamas y unos 160 bomberos trabajaron durante toda la noche para combatir el incendio hasta que, al amanecer, pudieron despegar los aviones cisterna, informó el Cuerpo de Bomberos.

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El alcalde de Oraiokastro, Pandelis Tsakiris, declaró a la cadena estatal ERT que varios comercios y viviendas sufrieron daños, aunque señaló que el alcance de las pérdidas solo podrá determinarse tras una evaluación completa.

Un hombre de 76 años fue detenido como presunto responsable de provocar el incendio por negligencia, al generar chispas con su vehículo que prendieron fuego a la vegetación cercana a la carretera, según el Cuerpo de Bomberos. Estaba previsto que compareciera ante un fiscal el domingo.

El incendio ocurrió pocos días después de que otro fuego forestal en una zona cercana causara la muerte de un niño de 12 años y de su padre.

La mayoría de los incendios en Grecia se atribuyen a negligencias

El portavoz del Cuerpo de Bomberos, el brigadier Ioannis Artopoios, afirmó el domingo en la cadena ERT que alrededor del 85% de los incendios forestales en Grecia son consecuencia de negligencias, entre ellas las chispas generadas por maquinaria agrícola, colillas de cigarrillos y el uso de barbacoas al aire libre.

“Esto significa que la mayoría de ellos se podrían haber evitado”, afirmó.

Grecia enfrenta incendios forestales frecuentes, y en ocasiones devastadores, durante los veranos calurosos y secos. En 2018, un incendio al este de Atenas dejó más de 100 muertos, mientras que el gran incendio registrado en 2023, que arrasó una reserva natural en el noreste del país, fue el mayor incendio forestal registrado en la Unión Europea.