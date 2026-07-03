Incendios forestales siembran incertidumbre y ansiedad en el oeste de Estados Unidos

A finales del mes pasado, Anitra Cornish podía ver humo saliendo de detrás de la colina cerca de su casa en Eureka, Utah. Cuando comenzó a ver llamas del voraz incendio Iron Fire, le dijo a su tía de 86 años que era momento de empacar e irse. Regresaron a casa después de cinco días, solo para ser evacuadas nuevamente unas 24 horas después. Cornish describió esa semana como frustrante y estresante.

“Casi perdemos nuestra casa la primera vez”, dijo Cornish. “Con la segunda vez, uno se queda pensando: ¿la podrán salvar otra vez?”.

Cornish es una de miles de personas en el oeste de Estados Unidos que enfrentan incertidumbre mientras los incendios forestales se propagan, alimentados por meses de clima seco y una falta récord de nieve durante el invierno pasado en algunos lugares. Algunos residentes han sido evacuados preguntándose si tendrán una casa a la cual regresar.

Otros están preparados para irse si los incendios cambian de dirección rápidamente. Amigos y familiares de bomberos temen por su seguridad, mientras otros lloran la muerte de bomberos que fallecieron combatiendo las llamas. Se espera que el estrés continúe, ya que las condiciones secas amenazan con una temporada de incendios destructiva.

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“Ahora mismo estamos ante condiciones propicias para un comportamiento extremo del fuego”, dijo Jennifer Balch, científica especializada en incendios y profesora de geografía en la Universidad de Colorado en Boulder.

Más de 9,000 personas han trabajado esta semana para contener incendios alrededor del país, incluyendo más de 50 incendios de gran magnitud, según el Centro Nacional Interagencial de Incendios. El pasado fin de semana, tres bomberos murieron en un incendio forestal a lo largo de la frontera entre Colorado y Utah. Se han ordenado evacuaciones en Arizona, Washington, Nuevo México, Colorado y Utah.

Incendios que cambian rápidamente aumentan la ansiedad

Chantelle Geyer estaba preparada para evacuar el domingo en la noche mientras el humo del incendio Gold Mountain se elevaba sobre la montaña cercana a su casa en Ouray, Colorado. Para el lunes, el fuego se estaba alejando del pueblo, pero las autoridades pidieron a todos estar preparados para salir si las condiciones volvían a cambiar.

Geyer dijo que su hija de 19 años ha estado “hecha un manojo de nervios” y piensa que todos deberían irse, mientras que su hijo de 8 años no quería dormirse el domingo.

“Uno simplemente no sabe qué va a hacer el fuego mientras duermes”, dijo Geyer.

Su familia se mudó recientemente a Colorado desde Sudáfrica y todavía se están adaptando, contó.

“Pensar en la posibilidad de perder eso y tener que empezar de nuevo por segunda vez en un año, pues sí, no es una gran sensación”, dijo Geyer.

Personas temen por sus seres queridos que combaten incendios

Sarah Brubeck Schnurbusch se ponía nerviosa cada vez que su mejor amiga, Emily Barker, salía a combatir incendios forestales. Le pedía a Barker que le enviara un mensaje de texto cuando regresara a salvo. Su ansiedad aumentaba si pasaban un par de días sin saber de ella.

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Barker fue una de los tres bomberos que murieron en el incendio de Colorado. Brubeck Schnurbusch dijo que Barker estaba tan altamente capacitada que siempre confiaba en que su amiga estaría bien.

“Uno simplemente siempre sabía que Emily iba a volver a casa, porque siempre lo hacía”, dijo Brubeck Schnurbusch, y añadió: “Era la heroína más humilde que podías conocer, la persona más trabajadora”.

Randy McClintock se siente inmensamente orgulloso de su padre bombero, Steve, por arriesgar su vida para salvar a otros. Su padre está destacado cerca del incendio Grapevine, en Nevada, y sigue combatiendo incendios a los 70 años.

Pero el orgullo que siente Randy está acompañado de ansiedad cada vez que suena el buscapersonas de su padre.

“Probablemente es una de las personas más desinteresadas que conozco, y muy a menudo tiene que sacrificar tiempo con su propia familia”, dijo. “Es mi héroe”.

Algunos enfrentan incertidumbre sobre la reconstrucción

Joseph Armeanio observó impotente, a través de una cámara remota, cómo el incendio Aspen Acres se propagaba rápidamente por su propiedad en Colorado. Esperaba poder regresar para salvar algunas cosas, pero no pudo llegar a tiempo.

“Es un poco desgarrador reconocer que no vas a llegar a tiempo”, dijo.

Armeanio estaba construyendo una casa en un terreno que también servía como campamento familiar. No ha podido regresar, pero asume que la propiedad es una “pérdida total”, dijo.

Vivir en Colorado implica que las preocupaciones por incendios forestales sean algo recurrente, y hay límites en lo que los dueños de propiedades pueden hacer para reducir el riesgo, señaló.

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“Realmente espero que la gente aprenda a quitarse del camino”, dijo Armeanio. “Si hay algún beneficio en verme perderlo todo, espero que al menos despierte a la gente”.

En Utah, Bret Van Leeuwen perdió cerca de tres cuartas partes del pequeño rancho que copropieta por el incendio Cherry Fire, que se propagó rápidamente.

Incluso mientras el humo reducía la visibilidad, vecinos ayudaban a cortar cercas de alambre en su rancho para que el ganado pudiera escapar, pero al menos seis terneros murieron.

“Cuando uno lo recorre, puede ver los cuerpos hinchados tirados sobre la tierra quemada”, dijo.

Los rancheros pasarán los próximos días organizando el ganado que ha sido localizado.

Van Leeuwen tiene esperanza de poder reconstruir, pero otros perdieron más. Para algunos vecinos, los ranchos son su única fuente de ingresos.

“Eso es devastador para ese ranchero”, dijo.

Cómo lidiar con la ansiedad por los incendios forestales

El psicólogo Thomas Doherty recomienda tomar las cosas un día a la vez.

“Enfóquese en el día a día, en asegurarse de que usted y su familia estén alimentados, hidratados y seguros”, o piense en sus planes de evacuación y en su red de apoyo. “Cuando uno está en un desastre, eso va a pasar. Estas cosas no duran para siempre”.

El calentamiento global también está haciendo que estos incendios sean peores y más frecuentes, dijo Balch, la profesora de geografía.

“Lo que ocurre con el panorama más amplio del cambio climático es que basta un poco de calentamiento para provocar mucha más quema”, dijo. “Y el fuego responde mucho a ese aumento de temperatura”.

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Cornish pudo regresar a su casa el domingo y tenía esperanza de que el fuego no volviera a acercarse. Pero está lista para irse si es necesario.