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“Estaba viejito”: Waldemar Quiles justifica revisión de protocolo de manejo en pleno evento de sequía

Según el secretario del DRNA, el borrador del nuevo documento estará listo “muy pronto”

18 de agosto de 2026 - 7:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, dijo que el “Protocolo para el Manejo de Sequía en Puerto Rico” requería “cariñito”. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Con el argumento de que el documento está “viejito”, el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, justificó este martes que el gobierno haya comenzado una revisión del “Protocolo para el Manejo de Sequía en Puerto Rico” en medio del evento que mantiene a casi el 80% del país entre condiciones atípicamente secas y de sequía extrema.

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La gobernadora Jenniffer González designó al zar de Energía, Josué Colón, para revisar el protocolo sin que, hasta el momento, se haya activado el llamado Comité Científico, como exige el propio documento tras decretarse una sequía.

“Como esta es una administración nueva y es la primera vez que entramos en un proceso de sequía, cuando nos tocó bregar con el asunto, nos dimos cuenta que, pues, (el protocolo) estaba viejito. Hay que darle un cariñito. Estamos trabajándolo. La gobernadora designó al ingeniero Josué Colón como el ‘lead’ para hacer esta revisión, y ese es básicamente el fundamento”, sostuvo Quiles.

“No nos dimos cuenta de lo que había hasta que nos tocó usarlo. Como hay muchos otros reglamentos que hemos estado… muchas agencias hemos estado revisando reglamentos que llevaban años sin revisarse, pues, este fue uno que nos tocó encontrarnos en la posición para poderlo revisar”, agregó.

Al preguntársele por qué el protocolo no se revisó antes, ya que la severidad del fenómeno El Niño fue anticipada y se advirtió de posibles sequías, Quiles no titubeó en decir: “pues, lo empezamos a revisar ahora, cuando encontramos que había unas cosas que no funcionaban, pues, estamos trabajándolo”.

El Comité Ejecutivo de Sequía se ha mantenido activo desde junio reuniéndose en La Fortaleza. La gobernadora Jenniffer González dirige los procesos junto al subsecretario de la Gobernación, Pedro de Jesús Román. El 31 de julio, la gobernadora declaró un estado de emergencia ante la sequía que enfrenta la isla y por los niveles de los embalses principales que continúan disminuyendo debido a la falta de lluvia. Los embalses de Carraízo y La Plata siguen bajando de nivel, dejando en suspenso a miles de abonados de la AAA ante una posible ampliación del racionamiento.
1 / 16 | 📷 ¿Quiénes están al frente? Conoce en imágenes al Comité de Sequía de La Fortaleza. El Comité Ejecutivo de Sequía se ha mantenido activo desde junio reuniéndose en La Fortaleza. La gobernadora Jenniffer González dirige los procesos junto al subsecretario de la Gobernación, Pedro de Jesús Román. - Ramon "Tonito" Zayas

Sobre cuándo Colón entregaría el borrador del nuevo protocolo a la gobernadora, el secretario del DRNA dijo que debe ser “muy pronto”.

“No hay una fecha prevista todavía. No va a tardar mucho tampoco. No vamos a tardar tres semanas. Es algo que urge. Yo te diría que muy pronto debería estar, pero el amigo Josué de Colón es quien pone las reglas en cuanto a esto”, enfatizó.

Colón no respondió, por segundo día consecutivo, a un pedido de entrevista sobre este tema.

En tanto, Quiles destacó que el trabajo que concierne al manejo de la sequía lo atienden él, en lo que toca al dragado en seco del embalse Carraízo; Colón, con el protocolo; y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Luis González Delgado, se dedica a los asuntos operacionales.

Pese a que el protocolo mandata la activación del Comité Científico en medio de una sequía, el gobierno no lo ha hecho, manteniendo activo únicamente el Comité Ejecutivo.

El Comité Científico está compuesto, entre otros miembros, por directivos del Servicio Geológico de Estados Unidos, el Servicio Nacional de Meteorología, el Servicio Forestal de Estados Unidos y el Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático.

El secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, volvió a justificar la no activación del Comité Científico diciendo que, en el Comité Ejecutivo, hay científicos.

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SequíaSequía en Puerto RicoDRNAZar de EnergíaJosué ColónJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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