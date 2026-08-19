Israel ataca base aérea en Siria para impedir despliegue de tropas turcas

Israel atacó el martes una base aérea en el noroeste de Siria, asegurando que su objetivo era impedir el despliegue de tropas turcas en el lugar.

Turquía, que tiene estrechos vínculos con el gobierno sirio y ha estado proporcionando asistencia a las fuerzas armadas de Siria, mantiene relaciones tensas con Israel. Las naciones han tratado de frenar la influencia de la otra en la vecina Siria.

Ocho ataques alcanzaron la pista de aterrizaje de la base aérea de Abu Duhur, en la provincia noroccidental de Idlib, causando daños materiales, pero sin reporte de víctimas, indicó la televisión estatal siria. El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asaad al-Shibani, dijo que el país condena la “agresión israelí” y que los ataques fueron “una provocación injustificada, una violación de la soberanía de Siria y una amenaza directa a la estabilidad regional y global”.

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La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo en un comunicado que Israel atacó la base porque Siria había estado “al borde de violar” un “statu quo en materia de seguridad” al permitir el despliegue de tropas turcas hacia ese lugar.

“Israel advirtió en repetidas ocasiones a Siria que un despliegue de este tipo supondría una amenaza para la seguridad de Israel. Siria eligió ignorar estas advertencias”, señaló el comunicado.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía condenó el ataque y pidió “a la comunidad internacional que adopte una postura más decisiva para poner fin a la escalada de agresión de Israel contra Siria y garantice la rendición de cuentas por este tipo de acciones que ignoran el derecho internacional”.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en Reino Unido, señaló que combatientes extranjeros solían permanecer en la base hasta que se les pidió recientemente que salieran del lugar. Añadió que Turquía, que es un importante respaldo del gobierno de Siria, ha estado rehabilitando la base aérea, que llevaba años fuera de servicio en medio del conflicto en Siria, que dejó casi medio millón de muertos.

Tom Barrack, el embajador de Estados Unidos en Turquía y enviado especial para Siria, publicó en X que Washington está “sumamente preocupado de que los ataques aéreos israelíes” contra la base aérea de Abu Duhur constituyan “una escalada innecesaria que no contribuye a la estabilidad regional”.

El gobierno del presidente interino de Siria, Ahmad al-Sharaa, no ha “adoptado una postura depredadora ni mantenido fuerzas aliadas”, y en su lugar ha indicado repetidamente su preferencia por una desescalada con Israel, dijo Barrack.

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Estados Unidos ha acogido en el pasado, y seguirá haciéndolo en el futuro, conversaciones para fomentar la diplomacia, añadió Barrack.

Países regionales, incluidos Qatar, Egipto y Arabia Saudí, también emitieron comunicados en los que condenaron los ataques.

Desde la caída del gobierno de Bashar Assad en diciembre de 2024, las tensiones entre Israel y Turquía en torno a Siria han ido en aumento.

Tras la caída de Assad, Israel llevó a cabo cientos de ataques aéreos en distintos puntos de Siria, destruyendo activos del ejército sirio para evitar que cayeran en manos de sus sucesores. El ejército israelí también tomó el control de una zona de amortiguamiento patrullada por la ONU en el sur de Siria, la cual continúa bajo su ocupación.

Ataques con drones israelíes contra un suburbio del sur de Damasco el año pasado mataron a ocho soldados y dejaron heridos a varios más.

Las nuevas autoridades en Damasco han afirmado que no quieren un conflicto con Israel, el cual ha mantenido sus reservas hacia el gobierno encabezado por exinsurgentes islamistas.