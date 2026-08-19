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Onda tropical dejará lluvia tras su paso por Puerto Rico entre esta noche y el miércoles

Los remanentes de la Invest 94L provocará tronadas y lluvia fuerte en la zona este por la mañana y en el oeste durante la tarde

19 de agosto de 2026 - 8:17 PM

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La lluvia asociada a la onda tropical podría comenzar a sentirse tarde en la noche de este martes. (Ramon "Tonito" Zayas)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La humedad asociada con una onda tropical, lo que fue el remanente de la Invest94L, producirá eventos de tronadas y lluvias en la zona este de Puerto Rico durante la noche de hoy, martes y en la mañana del miércoles, y en la zona oeste hasta la tarde/noche del miércoles.

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“Las imágenes de masa de aire de(l) (satélite) GOES muestran actividad organizada de tormentas eléctricas limitadas hasta el momento, pero la actividad podría aumentar. Son posibles lluvias localmente fuertes, rayos y ráfagas de viento con la actividad más fuerte. No se esperan inundaciones generalizadas”, indicó la agencia en una publicación en su cuenta de Facebook.

Por su parte, el meteorólogo David Sánchez, explicó a El Nuevo Día que la lluvia asociada a la onda tropical podría comenzar a sentirse tarde esta noche.

“Ya de madrugada podríamos estar viendo aguaceros pasajeros afectando partes del este y durante el transcurso del día, como es típico en horas de la tarde, con el calor diurno, que se intensifiquen las lluvias en la zona oeste”, indicó Sánchez.

“Se espera que estos aguaceros pasen relativamente rápido, ya que hay mucho viento, se esperan ráfagas que van a mover esa lluvia bastante rápido por nuestra zona”, añadió.

A pesar de que el SNM sostuvo en la publicación que no se esperan inundaciones generalizadas, el meteorólogo advirtió sobre posibles acumulaciones de agua en ciertos sectores.

“Donde hay tronadas siempre hay una posibilidad de inundaciones urbanas, especialmente en lugares de pobre drenaje”, dijo.

Sánchez resaltó que el patrón de tiempo seco que Puerto Rico ha experimentado por los últimos meses regresará en la noche del miércoles.

“Precisamente es por la presencia de ese particulado de polvo del Sahara que la onda no se intensifica”, explicó.

Tras el paso de la onda, se espera más tiempo caluroso con temperaturas sobre los 90 grados Fahrenheit. El paso de la onda representa la mayor probabilidad de lluvia para la isla en las próximas semanas.

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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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