Emiten advertencia de calor para 61 municipios: “Limite actividades al aire libre”

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El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor para hoy, lunes, en 61 municipios de Puerto Rico.

La meteoróloga del SNM Lee Ann Inglés indicó que el día estará con poca nubosidad, lo que ayudará a que desde temprano se comiencen a elevar las temperaturas.

“El mayor peligro de hoy son las condiciones calurosas”, sostuvo Inglés.

“Los cielos están despejados. Eso va a permitir que las temperaturas aumenten rápidamente y que los índices de calor suban, y prevalezcan entre los 100 a 111 grados (Fahrenheit) a través de sectores del norte y sur de la isla”, agregó.

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La advertencia de calor estará en efecto entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La advertencia cubre los municipios de Patillas, Moca, Río Grande, Humacao, Aguadilla, Isabela, Ponce, Vega Baja, Aguada, Lajas, Yauco, Cidra, Toa Baja, San Germán, Canóvanas, Salinas, Quebradillas, Cataño, Vega Alta, Ceiba, Barceloneta, Santa Isabel, Naguabo, Peñuelas, Camuy, Aguas Buenas, Toa Alta, Mayagüez, Carolina, Guánica, Culebra, San Juan, Arecibo, Vieques, Fajardo, Juncos, Las Piedras, Arroyo, Gurabo, Caguas, Juana Díaz, Añasco, Dorado, Comerío, Cabo Rojo, Florida, Hatillo, Hormigueros, Manatí, Guayama, Loíza, Maunabo, Guaynabo, Guayanilla, Trujillo Alto, Bayamón, Rincón, Cayey, Yabucoa, San Lorenzo y Luquillo

“Se sigue recomendando a la ciudadanía que ejerza precaución, que se mantenga hidratado, limite actividades al aire libre en el pico del calor del día”, explicó Inglés.

Advertencia, aviso o vigilancia de calor: ¿siempre es verano en Puerto Rico? ¿Cómo el calor afecta realmente a la isla? Así lo explicó el meteorólogo y oceanógrafo Ernesto Rodríguez, director del Servicio Nacional de Meteorología en San Juan.

También recomendó precaución con “comunidades vulnerables, como niños, personas ancianas y personas que trabajan al aire libre”.

Comentó que no será hasta el miércoles que habrá un cambio en el patrón seco, al llegar humedad de los remanentes de la onda que se le conoció como el Invest 94L.