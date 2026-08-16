Inicio de semana con aire seco dará paso a onda tropical en el fin de semana

Una masa de aire seco y polvo del desierto del Sahara llegan desde hoy, domingo, para cubrir a Puerto Rico hasta finales de la semana.

De hecho, el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió una advertencia de calor para hoy, entre las 10:00 de la mañana y las 5:00 de la tarde.

La meteoróloga del SNM, Lee Ann Inglés, indicó que los índices de calor podrían estar entre los 108 a 112 grados en algunos sectores de la Isla, después de que un área de nubosidad se aleje.

Asimismo, explicó que la semana será “variable”, con un patrón “estable y seco” con un poco de particulado del desierto sahariano.

“Después del miércoles, se espera la llegada de otra onda, parte de lo que se conocía como la Invest 94L”, sostuvo Inglés, en referencia a un sistema que “ya no tiene por ciento de desarrollo”.

PUBLICIDAD

Entiende que los remanentes dejarían lluvias entre el jueves y el viernes.

“Dejaría una a dos pulgadas en sectores del este y luego desplazándose por la Isla”, añadió la científica, sin descartar que la trayectoria pueda cambiar.

Con relación a la sequía que afecta a Puerto Rico y mantiene a miles de clientes en racionamiento de agua en la zona metropolitana, la meteoróloga dijo que “sí se espera que parte de la lluvia caiga cerca de la cuenca de Carraízo”.

“Si continúa como se ve, caerá una a dos pulgadas. Son beneficiosas. No quitan la sequía ni el racionamiento, pero alivian”, manifestó.

No obstante, recordó la importancia de mantenerse atento a las informaciones del SNM porque los pronósticos “no están escrito en piedra”, pues las condiciones - especialmente del fenómeno conocido como “El Niño” - pudieran causar variaciones en el desarrollo o trayectoria de los sistemas.

El 94L llegó a tener un por ciento de desarrollo del 80%, pero los vientos cortantes en el Caribe la disminuyeron.

Por otro lado, destacó que las condiciones marítimas y costeras continúan “un tanto peligrosas”.

“Tenemos riesgo alto de corrientes marinas a través de la costa este, norte y sur de Puerto Rico, hasta mañana, temprano”, expuso Inglés.