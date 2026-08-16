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Colombia ajusta a 289 la cifra de fallecidos tras terremoto de magnitud 7.4

Mientras que la cantidad de damnificados por el sismo supera las 185,000 personas

16 de agosto de 2026 - 12:17 PM

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Soldiers clear debris three days after an earthquake struck Cali, Colombia, Thursday, Aug. 13, 2026. (AP Photo/Ivan Valencia) (Ivan Valencia)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El número de personas damnificadas por el terremoto en Colombia de magnitud 7.4 que sacudió el país el pasado lunes aumentó a 185,016, mientras que la cifra de desaparecidos se redujo a 143, según el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), divulgado este domingo.

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El nuevo informe contabilizó además 289 personas fallecidas, cinco menos que en el reporte de ayer. La entidad justificó la reducción al explicar que “se están cotejando los reportes iniciales, mayormente verbales, con los registros oficiales de Fiscalía, Medicina Legal y organismos de socorro para evitar duplicados”.

La UNGRD explicó que el “aumento considerable en las cifras (de damnificados) está asociado al reporte de la Alcaldía de Pereira”, capital del departamento de Risaralda y una de las ciudades más afectadas por el sismo.

Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes.Decenas de edificios colapsaron, hospitales quedaron desbordados y varios aeropuertos suspendieron sus operaciones, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate.El temblor, cuyo epicentro se ubicó en la localidad de San José del Palmar, fue uno de los más significativos registrados en ese país en los últimos años.
1 / 18 | Terremoto en Colombia: rescatistas y voluntarios buscan sobrevivientes entre los escombros. Más de 130 personas murieron y más de 570 resultaron heridas por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió el lunes gran parte de Colombia, según datos del martes. - Carlos Ortega

En total, 120,238 familias aparecen como damnificadas en 450 municipios de 15 de los 32 departamentos del país.

La cifra de viviendas averiadas aumentó a 127,557, mientras que las destruidas se elevaron a 26,945. Además, se mantienen 66 edificios colapsados, 285 centros de salud afectados, 2,838 centros educativos y 3,782 centros comunitarios dañados.

El terremoto tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y afectó principalmente a esta región y a los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío.

El balance también registra 510 animales rescatados y 822 afectados por el movimiento telúrico.

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