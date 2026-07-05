Un incendio se desata en el puente de Brooklyn durante un espectáculo de fuegos artificiales
Los bomberos extinguieron rápidamente el fuego en medio de la celebración por el Día de la Independencia
5 de julio de 2026 - 7:31 AM
5 de julio de 2026 - 7:31 AM
Nueva York - Durante el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York, se produjo un incendio en el puente de Brooklyn. Las llamas se propagaron y se generó una columna de humo antes de que los bomberos lograran extinguirlo. No se reportaron heridos.
Según el cuerpo de bomberos de la ciudad, se utilizaron dos camiones de bomberos para extinguir el incendio. Se vio a los bomberos apagando las llamas poco antes de las 10:00 p.m. en el puente, que había sido cerrado al tráfico durante el espectáculo.
Un portavoz del departamento afirmó que este tipo de incendios no son inusuales y que son la razón por la que las autoridades mantienen a la gente a distancia durante los fuegos artificiales.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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