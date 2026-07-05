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Un incendio se desata en el puente de Brooklyn durante un espectáculo de fuegos artificiales

Los bomberos extinguieron rápidamente el fuego en medio de la celebración por el Día de la Independencia

5 de julio de 2026 - 7:31 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
No se reportaron heridos a causa del fuego. (Aron Ranen)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York - Durante el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York, se produjo un incendio en el puente de Brooklyn. Las llamas se propagaron y se generó una columna de humo antes de que los bomberos lograran extinguirlo. No se reportaron heridos.

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Según el cuerpo de bomberos de la ciudad, se utilizaron dos camiones de bomberos para extinguir el incendio. Se vio a los bomberos apagando las llamas poco antes de las 10:00 p.m. en el puente, que había sido cerrado al tráfico durante el espectáculo.

Un portavoz del departamento afirmó que este tipo de incendios no son inusuales y que son la razón por la que las autoridades mantienen a la gente a distancia durante los fuegos artificiales.

Este 4 de julio Estados Unidos celebra sus 250 años de independencia.El USS Kearsarge, al centro, durante la parada Internacional Naval, previo a Sail250.Miles de asistentes al evento "Salute to America 250" recibieron la orden de evacuar el National Mall debido a la proximidad de fuertes tormentas eléctricas y amenazas de rayos. Funcionarios federales y organizadores del evento emitieron la alerta para proteger a la multitud de las inclemencias del tiempo en los espacios abiertos, antes del discurso y los fuegos artificiales programados del presidente Trump.
1 / 56 | Entre veleros, sobrevuelos y confeti: así se vivió el 4 de julio en Estados Unidos. Este 4 de julio Estados Unidos celebra sus 250 años de independencia. - Sydney Schaefer

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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Día de la IndependenciaNueva YorkBrooklynFuegos artificialesBreaking News
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