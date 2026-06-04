Fallece atropellado un peatón en Río Piedras
Paramédicos intentaron salvarle la vida llevándolo a un hospital tras el impacto, pero no sobrevivió
4 de junio de 2026 - 8:45 AM
4 de junio de 2026 - 8:45 AM
Un peatón falleció tras ser atropellado en la noche del jueves, en Río Piedras, informó el capitán Elvis Zeno, director del Negociado del Tránsito de la Policía de Puerto Rico.
El caso fue reportado a eso de las 9:38 p.m., en el kilómetro 7 de la PR-17.
“Se investigó como (accidente) grave con peatón y posteriormente falleció”, indicó Zeno.
Según la información preliminar, el vehículo fue una guagua Dodge Ram gris, que era conducido por un oficial de la policía franco de servicio.
El informe policíaco indica que “no se percató del peatón identificado como Joseph Borges, de 34 años de edad, y quien intentaba cruzar la vía fuera del cruce peatonal, en un área que carece de alumbrado”.
“Debido a esto y por tal descuido y negligencia, Borges, resultó impactado y arrollado con la parte frontal lateral derecha del auto, sufriendo heridas de carácter grave”, agregó.
Paramédicos lo transportaron en ambulancia a la sala de emergencias de un hospital del área para ser atendido por el médico de turno.
Zeno señaló que, posteriormente, a eso de las 12:30 de la madrugada del jueves, se informó que había fallecido.
De acuerdo con el comunicado, el conductor del vehículo arrojó .000% de alcohol en su organismo.
El agente Javier Mota Torres, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, y el fiscal Christian Castro Plaza se hicieron cargo de la pesquisa.
Hasta este miércoles, la Policía había reportado 34 peatones fallecidos en incidentes de tránsito, tres más que los 31 registrados a la misma fecha en el 2025.
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