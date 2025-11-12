Opinión
12 de noviembre de 2025
85°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo baleado dentro de vehículo en gasolinera de Levittown

El hombre se encontraba en el asiento del conductor y mostraba varios impactos de bala

12 de noviembre de 2025 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El cuerpo del hombre mostraba varios impactos de bala.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Agentes de la Policía encontraron el cadáver de un hombre en el asiento del pasajero de un vehículo la tarde del miércoles en una gasolinera de la carretera PR-165, en Toa Baja, confirmó a El Nuevo Día la agente Mayra Ayala, de la oficina de prensa de la Comandancia de Bayamón.

RELACIONADAS

Indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque en la estación de gasolina Total que ubica en la mencionada carretera, a la altura de la intersección con la PR-167, cerca del puente de las banderas en Levittown.

“Lo que tenemos preliminar hasta el momento es que aparentemente el conductor venía herido y chocó al llegar al puesto de gasolina”, señaló la agente Ayala.

El cuerpo del hombre mostraba varios impactos de bala.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón investigan.

