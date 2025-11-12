Encuentran cuerpo baleado dentro de vehículo en gasolinera de Levittown

Agentes de la Policía encontraron el cadáver de un hombre en el asiento del pasajero de un vehículo la tarde del miércoles en una gasolinera de la carretera PR-165, en Toa Baja, confirmó a El Nuevo Día la agente Mayra Ayala, de la oficina de prensa de la Comandancia de Bayamón.

Indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque en la estación de gasolina Total que ubica en la mencionada carretera, a la altura de la intersección con la PR-167, cerca del puente de las banderas en Levittown.

“Lo que tenemos preliminar hasta el momento es que aparentemente el conductor venía herido y chocó al llegar al puesto de gasolina”, señaló la agente Ayala.

El cuerpo del hombre mostraba varios impactos de bala.