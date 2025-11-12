Opinión
Feriados
12 de noviembre de 2025
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo dentro de una bolsa en Hato Rey

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada a un cuartel de la Policía

12 de noviembre de 2025 - 6:30 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la escena del doble crimen no se ocuparon casquillos de bala, por lo que la Policía estima que los hombres fueron ejecutados en otro lugar. (GFR Media)
Hasta este martes, la Policía había reportado 398 asesinatos en lo que va de este año, 25 menos que los 423 registrados a la misma fecha en el 2024. (Archivo)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El cuerpo de una persona fue encontrado dentro de una bolsa de plástico la noche de este martes, informó la Policía.



El hallazgo fue reportado a eso de las 10:45 p.m., en la calle Creuz, cerca de la urbanización Open Land, en Hato Rey.

Según el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada a un cuartel de la Policía que avisó sobre “dos individuos lanzando una bolsa plástica a orillas de la carretera”.

De la investigación preliminar se desprende que la llamada indicó que en la bolsa había “partes de un cuerpo humano”.

“Al llegar los agentes a la escena, divisaron” en el “interior de la misma el cuerpo de una persona”, apuntó la Uniformada en comunicado de prensa.

Describieron la bolsa como de color negra, con amarres rojos, y que estaba cubierta con una tela color crema.

“Al momento la víctima no ha sido identificada”, agregó.

El cadáver fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves Cordero se hicieron cargo de la escena.

Hasta este martes, la Policía había reportado 398 asesinatos en lo que va de este año, 25 menos que los 423 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
