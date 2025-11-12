Encuentran cuerpo dentro de una bolsa en Hato Rey

El cuerpo de una persona fue encontrado dentro de una bolsa de plástico la noche de este martes, informó la Policía.

El hallazgo fue reportado a eso de las 10:45 p.m., en la calle Creuz, cerca de la urbanización Open Land, en Hato Rey.

Según el informe preliminar, las autoridades fueron alertadas a través de una llamada a un cuartel de la Policía que avisó sobre “dos individuos lanzando una bolsa plástica a orillas de la carretera”.

De la investigación preliminar se desprende que la llamada indicó que en la bolsa había “partes de un cuerpo humano”.

“Al llegar los agentes a la escena, divisaron” en el “interior de la misma el cuerpo de una persona”, apuntó la Uniformada en comunicado de prensa.

Describieron la bolsa como de color negra, con amarres rojos, y que estaba cubierta con una tela color crema.

“Al momento la víctima no ha sido identificada”, agregó.

El cadáver fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses para fines de autopsia.

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios de San Juan, y la fiscal Ivette Nieves Cordero se hicieron cargo de la escena.