8 de noviembre de 2025
Tribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos por asesinato de joven de 19 años que fue secuestrado en Santa Isabel

Las autoridades acusan a un hombre por el crimen de Waldo L. Toro Clavell

8 de noviembre de 2025 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Centro Judicial de Guayama. (TITO GUZMAN)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking News

El juez Ángel Rodríguez, del Tribunal de Guayama, halló causa para arresto contra Luis Vega Watley, de 20 años, imputado por el secuestro y asesinato de un joven, de 19, en hechos que comenzaron en el municipio de Santa Isabel y culminaron en Salinas.

Según la investigación policiaca, los hechos se remontan al 2 de noviembre, cuando Waldo Luis Toro Clavell fue secuestrado en la cancha de baloncesto de la barriada Felicia, en Santa Isabel. Al día siguiente, el 3 de noviembre, la Policía recibió una llamada al cuartel de Salinas, alertando sobre el hallazgo de un cuerpo en la carretera PR-3, a la entrada de Hacienda La Esperanza, en el sector Las Mareas.

El cuerpo fue identificado como el de Toro Clavell, residente de Santa Isabel, quien presentaba múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar.

Tras una pesquisa dirigida por la agente Niviana Cartagena y supervisada por la sargento Marilyn Torres, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, el caso fue consultado con la fiscal Milagros Saldaña.

Contra Vega Watley se formularon cargos por asesinato en primer grado, secuestro y y por portación de arma sin licencia, delitos tipificados en el Código Penal y la Ley de Armas de Puerto Rico.

Tras evaluar la prueba, el juez Rodríguez determinó causa para arresto e impuso una fianza de $1 millón, la cual el imputado no prestó, por lo que fue fichado e ingresado en la cárcel Las Cucharas, en Ponce.

ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
