Radican cargos por asesinato de joven de 19 años que fue secuestrado en Santa Isabel

El juez Ángel Rodríguez, del Tribunal de Guayama, halló causa para arresto contra Luis Vega Watley, de 20 años, imputado por el secuestro y asesinato de un joven, de 19, en hechos que comenzaron en el municipio de Santa Isabel y culminaron en Salinas.

Según la investigación policiaca, los hechos se remontan al 2 de noviembre, cuando Waldo Luis Toro Clavell fue secuestrado en la cancha de baloncesto de la barriada Felicia, en Santa Isabel. Al día siguiente, el 3 de noviembre, la Policía recibió una llamada al cuartel de Salinas, alertando sobre el hallazgo de un cuerpo en la carretera PR-3, a la entrada de Hacienda La Esperanza, en el sector Las Mareas.

El cuerpo fue identificado como el de Toro Clavell, residente de Santa Isabel, quien presentaba múltiples heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar.

Tras una pesquisa dirigida por la agente Niviana Cartagena y supervisada por la sargento Marilyn Torres, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, el caso fue consultado con la fiscal Milagros Saldaña.

PUBLICIDAD

Contra Vega Watley se formularon cargos por asesinato en primer grado, secuestro y y por portación de arma sin licencia, delitos tipificados en el Código Penal y la Ley de Armas de Puerto Rico.