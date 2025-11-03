Encuentran cuerpo baleado de un hombre en Salinas
La Policía confirmó el hallazgo del occiso en la carretera PR-3
3 de noviembre de 2025 - 2:33 PM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este lunes en Salinas.
Según la Uniformada, el suceso fue reportado a eso de la 1:20 p.m., en la carretera PR-3, en la entrada de Las Mareas.
De acuerdo con el informe preliminar, “se encontró el cadáver de un hombre con varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar”.
El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, para continuar con la pesquisa.
Hasta este domingo, la Policía había reportado 384 asesinatos en lo que va de este año, 24 menos que los 408 registrados a la misma fecha en el 2024.
