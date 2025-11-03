Opinión
Feriados
3 de noviembre de 2025
83°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran cuerpo baleado de un hombre en Salinas

La Policía confirmó el hallazgo del occiso en la carretera PR-3

3 de noviembre de 2025 - 2:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Hasta este domingo, la Policía había reportado 384 asesinatos en lo que va de este año, 24 menos que los 408 registrados a la misma fecha en el 2024. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este lunes en Salinas.

Según la Uniformada, el suceso fue reportado a eso de la 1:20 p.m., en la carretera PR-3, en la entrada de Las Mareas.

De acuerdo con el informe preliminar, “se encontró el cadáver de un hombre con varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar”.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, para continuar con la pesquisa.

Hasta este domingo, la Policía había reportado 384 asesinatos en lo que va de este año, 24 menos que los 408 registrados a la misma fecha en el 2024.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Noticias
