Encuentran cuerpo baleado de un hombre en Salinas

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la tarde de este lunes en Salinas.

Según la Uniformada, el suceso fue reportado a eso de la 1:20 p.m., en la carretera PR-3, en la entrada de Las Mareas.

De acuerdo con el informe preliminar, “se encontró el cadáver de un hombre con varios impactos de bala que le ocasionaron la muerte en el lugar”.

El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Guayama, para continuar con la pesquisa.