3 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan secuestro de un joven de 19 años en una cancha de Santa Isabel

El incidente ocurrió la tarde del domingo

3 de noviembre de 2025 - 10:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
Hasta el momento se desconoce el paradero del joven.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Las autoridades investigan el secuestro de un joven de 19 años ocurrido en una cancha de baloncesto en Santa Isabel.

RELACIONADAS

El informe preliminar de la Uniformada detalla que, según la querella presentada por el padre de Waldo Luis Toro Clavell, este se encontraba en una cancha en la barriada Felicia, de dicho municipio la tarde del domingo cuando “se le acercaron dos individuos vestidos de negro, uno de ellos portando un arma de fuego, mediante amenaza se lo llevaron del lugar”.

Hasta el momento se desconoce el paradero del joven.

El perjudicado vestía un pantalón deportivo color negro, camisa roja, tenis marca Jordan colores blanco y rojo. Fue descrito como de tez blanca, ojos marrones, pelo negro, 237 libras de peso y con un tatuaje en el área del cuello de una cruz con la fecha 05-23-16.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce se encuentran investigando.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSanta Isabel
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
