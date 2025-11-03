Reportan secuestro de un joven de 19 años en una cancha de Santa Isabel

Las autoridades investigan el secuestro de un joven de 19 años ocurrido en una cancha de baloncesto en Santa Isabel.

El informe preliminar de la Uniformada detalla que, según la querella presentada por el padre de Waldo Luis Toro Clavell, este se encontraba en una cancha en la barriada Felicia, de dicho municipio la tarde del domingo cuando “se le acercaron dos individuos vestidos de negro, uno de ellos portando un arma de fuego, mediante amenaza se lo llevaron del lugar”.

Hasta el momento se desconoce el paradero del joven.

El perjudicado vestía un pantalón deportivo color negro, camisa roja, tenis marca Jordan colores blanco y rojo. Fue descrito como de tez blanca, ojos marrones, pelo negro, 237 libras de peso y con un tatuaje en el área del cuello de una cruz con la fecha 05-23-16.