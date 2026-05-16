Fatal accidente en Humacao: hombre muere tras ser arrollado en cruce peatonal

Un peatón de 63 años falleció en la noche del viernes tras ser impactado por un vehículo en la PR‑3, kilómetro 82.7, jurisdicción de Humacao.

La investigación preliminar de la Policía sostiene que un conductor de 23 años, residente en Maunabo, transitaba por la mencionada vía a bordo de un vehículo Toyota Highlander del año 2022.

Según la Uniformada, el joven no se percató de un peatón que cruzaba la carretera en dirección de oeste a este por el cruce peatonal.

El peatón, identificado como Quelvy González Encarnación, de 63 años, fue impactado por la parte frontal derecha del vehículo.

Tras la colisión, González Encarnación cayó sobre el pavimento y sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

De acuerdo con las autoridades, al conductor de 23 años se le realizó la prueba de aliento, la cual arrojó a .000% de alcohol.