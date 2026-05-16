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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fatal accidente en Humacao: hombre muere tras ser arrollado en cruce peatonal

El peatón de 63 años fue impactado por un vehículo mientras cruzaba la PR-3

16 de mayo de 2026 - 7:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El conductor no se percató del peatón que se encontraba cruzando ese tramo de la carretera. (archivo)
El conductor no se percató del peatón que se encontraba cruzando ese tramo de la carretera. (archivo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un peatón de 63 años falleció en la noche del viernes tras ser impactado por un vehículo en la PR‑3, kilómetro 82.7, jurisdicción de Humacao.

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La investigación preliminar de la Policía sostiene que un conductor de 23 años, residente en Maunabo, transitaba por la mencionada vía a bordo de un vehículo Toyota Highlander del año 2022.

Según la Uniformada, el joven no se percató de un peatón que cruzaba la carretera en dirección de oeste a este por el cruce peatonal.

El peatón, identificado como Quelvy González Encarnación, de 63 años, fue impactado por la parte frontal derecha del vehículo.

Tras la colisión, González Encarnación cayó sobre el pavimento y sufrió heridas de gravedad que le provocaron la muerte.

De acuerdo con las autoridades, al conductor de 23 años se le realizó la prueba de aliento, la cual arrojó a .000% de alcohol.

El agente Edgardo Rivera Martínez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Humacao, en unión al fiscal Alberto Miranda, de la Fiscalía de Humacao, investigan los hechos.

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Breaking NewsHumacaoPolicía de Puerto RicoPeatón arrollado
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Andrea Guemárez Soto
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Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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