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Viaje truncado en altamar: interceptan a 14 migrantes en la costa de Aguadilla

La Guardia Costera informó que los ciudadanos de nacionalidad dominicana fueron repatriados

15 de mayo de 2026 - 11:36 AM

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Un total de 14 extranjeros fueron interceptados en la costa de Aguadilla. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un viaje ilegal en altamar fue frustrado la mañana del domingo pasado frente a la costa de Aguadilla, luego que autoridades estatales y federales intervinieran con una embarcación en la que viajaban 14 migrantes que intentaban ingresar de forma irregular a Puerto Rico.

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La operación se inició cuando vigilantes la Guardia Costera de Estados Unidos recibieron una notificación por parte de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) del Sector Ramey, quienes alertaron sobre una “embarcación sospechosa”.

Tras la alerta, se activó el protocolo, con la intervención de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, que detuvo la embarcación. A bordo viajaban 14 ciudadanos de nacionalidad dominicana: 12 hombres y dos mujeres.

Después de detener la embarcación, la Guardia Costera se encargó de transportar de forma segura a todas las personas que iban en la embarcación. Luego, los migrantes fueron trasladados al Joseph Doyle, otro barco de la Guardia Costera, para ser repatriados.

Una vez culminado el proceso, la Guardia Costera confirmó que el martes fueron repatriados a la República Dominicana 13 de los 14 extranjeros. Sin embargo, una de las personas permanece bajo custodia de las autoridades, ya que enfrentará cargos.

Autoridades federales y estatales interceptaron a 14 extranjeros frente a la costa de Aguadilla durante una intervención marítima.
Autoridades federales y estatales interceptaron a 14 extranjeros frente a la costa de Aguadilla durante una intervención marítima. (Suministrada)

La denuncia se presentará por intentar entrar nuevamente a territorio de Estados Unidos después de haber sido previamente repatriado. Este acto constituye una violación del Título 8 del Código de los Estados Unidos, que penaliza el reingreso ilegal al país.

“La sólida colaboración entre la Guardia Costera, las fuerzas del orden locales y las agencias asociadas del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional condujo a una interdicción exitosa y a la remoción segura de 13 personas y la detención de otra”, dijo el teniente comandante Vincent Deegan, jefe de cumplimiento del Sector San Juan, en comunicado de prensa.

“Advertimos a las personas que se abstengan de participar en viajes de migración ilegal. Quienes sean detenidos pueden estar sujetos a procesamiento penal o repatriación a su país de origen o de salida”, agregó.

Tras la repatriación, la tripulación del Joseph Doyle se reunió con agentes de CBP del Sector Ramey en Mayagüez, quienes asumieron la custodia del extranjero restante, confirmó la Guardia Costera.

Esta intervención forma parte de los esfuerzos de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14519, titulada “Protegiendo al Pueblo Estadounidense contra la Invasión”.

Embarcación con 14 extranjeros fue detenida en aguas de Aguadilla como parte de un operativo de vigilancia en la zona.
Embarcación con 14 extranjeros fue detenida en aguas de Aguadilla como parte de un operativo de vigilancia en la zona. (Suministrada)

El HSTF es una alianza interagencial del gobierno enfocada en combatir organizaciones criminales transnacionales, incluyendo cárteles, pandillas extranjeras, redes de trata y tráfico de personas, tanto dentro de Estados Unidos como en el extranjero.

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Breaking NewsInmigrantesGuardia CosteraFURAEstados UnidosAguadillaNegociado de Aduanas y Protección Fronteriza
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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