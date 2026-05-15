Capturan en Colombia a boricua imputado de apropiarse de miles de dólares en fraude bancario

Un puertorriqueño buscado por las autoridades locales por presuntamente apropiarse de miles de dólares mediante un esquema de fraude bancario fue arrestado en las últimas horas en Medellín, Colombia.

Así lo anunció la Policía Nacional de Colombia, al precisar que el arresto de Dawil Noe de Jesús González, de 31 años, formó parte de los esfuerzos de cooperación bilateral entre Colombia y Estados Unidos.

La detención se concretó mediante una operación coordinada entre la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (DIJIN), el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación y con el apoyo del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S.Marshals).

Gabriel Bonilla, Intendente Jefe de la Policía Nacional adscrito al Grupo de Comunicaciones Estratégicas de DIJIN, confirmó que De Jesús González será extraditado a Puerto Rico una vez se complete el proceso judicial en Colombia.

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La fiscal Josenid Orozco Velázquez, de la División de Delitos Económicos del Departamento de Justicia, formuló 15 cargos en ausencia contra De Jesús González por, supuestamente, apropiarse ilegalmente de sobre $50,000, pertenecientes a una institución bancaria, por medio de un esquema perpetrado en Coamo.

El imputado enfrenta cargos por apropiación ilegal agravada y fraude, al amparo de los artículos 182 y 202 del Código Penal de Puerto Rico, indicó Justicia en un comunicado de prensa difundido el 4 de abril.

Conforme a la investigación de la agente Katiria Rossini Padilla, adscrita a la División de Fraude y Robo a Bancos de la Policía, De Jesús González, supuestamente, se apropió ilegalmente de $54,800 pertenecientes a First Bank, mediante un esquema fraudulento que llevó a cabo durante los meses de abril a junio de 2020.

De acuerdo con la denuncia, el imputado solicitaba un cheque de gerente de la Cooperativa Rodríguez Hidalgo, luego lo depositaba en el banco mediante una aplicación de foto depósito, los llevaba físicamente a distintas sucursales de la Cooperativa y solicitaba que fueran depositados nuevamente.

Dicho esquema de doble depósito fue repetido en 17 ocasiones, por lo que el imputado, presuntamente, cobró los cheques en dos instituciones bancarias diferentes.

La jueza Jenny Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, encontró causa para arresto en ausencia y fijó una fianza de $30,000. Además, expidió una orden de arresto en su contra.