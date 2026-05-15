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Gobierno de Donald Trump demanda a diócesis católica por terrenos fronterizos

El recurso fue presentado un Tribunal de Distrito en Nuevo México

15 de mayo de 2026 - 5:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Austin, Estados Unidos - El gobierno de Estados Unidos presentó una demanda contra la Diócesis Católica de Las Cruces (Nuevo México) para expropiar unas 6 hectáreas de terreno ubicadas en la frontera con México.

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De acuerdo con un recurso presentado frente a una corte de distrito en Nuevo México, el Gobierno busca hacerse con parte del terreno, propiedad de la diócesis, cerca del monte de Cristo Rey, coronada con una estatua de Jesús y conocida en la región como una zona de peregrinaje anual para miles de devotos.

En los documentos judiciales, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) explica que “hizo su mejor esfuerzo para negociar” la compra de la propiedad antes de presentar la demanda y señala que necesita apropiarse de los terrenos para instalar barreras y otro tipo de sistemas para “proteger la frontera con México”.

En concreto, según señaló la demanda, el Gobierno ofreció unos 183,000 dólares a la diócesis a cambio de los terrenos.

La diócesis se ha opuesto a la expropiación de sus tierras, alegando que se trata de una vulneración de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad religiosa.

“La expropiación que propone el Gobierno afectará gravemente la libertad religiosa de la diócesis, sus feligreses y otros creyentes que buscan acercarse a Dios en terrenos de la Iglesia”, señalaron los abogados de la diócesis en documentos judiciales.

La congresista demócrata Verónica Escobar, que representa un distrito cercano a los terrenos en disputa, criticó la demanda y acusó al Gobierno de ignorar la importancia cultural del monte Cristo Rey.

“Confiscar este bien comunitario para construir un muro fronterizo refleja el claro desprecio de la Administración Trump por lo que valoran comunidades como la nuestra”, indicó Escobar en un comunicado.

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