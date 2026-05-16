Violento inicio de fin de semana: cuatro asesinatos en menos de 12 horas

En menos de 12 horas, cuatro hombres fueron asesinados a tiros entre la noche del viernes y la madrugada de este sábado en Bayamón, Aibonito, Guaynabo y Carolina, en un violento inicio de fin de semana que también dejó a una mujer herida de bala.

El primer asesinato fue reportado a eso de las 7:18 p.m. del viernes, en la calle 3, cerca de la entrada de la urbanización El Cortijo, en Bayamón.

De acuerdo con la información preliminar de la Policía, el Centro de Mando alertó sobre un hombre con varias heridas de bala, quien falleció en el lugar. Las autoridades no divulgaron de inmediato su identidad.

Poco después, a eso de las 8:15 p.m., se reportó otro incidente violento en el área del merendero de la planta procesadora de pollos To-Ricos, en la PR-14, kilómetro 47.6, en Aibonito.

Según la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona herida de bala. Al llegar los agentes, encontraron a un hombre con un disparo en el pecho. El perjudicado fue transportado al Hospital Menonita de Aibonito, donde murió.

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La víctima fue identificada como Joel Enrique Santiago Moreno, de 44 años.

En relación con estos hechos, un sospechoso fue arrestado.

El tercer asesinato fue reportado a la 1:18 a.m. del sábado, en la PR-833, kilómetro 8.6, del barrio Santa Rosa, en Guaynabo.

De acuerdo con el Centro de Mando de Bayamón, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona tirada en el pavimento. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un hombre con heridas de bala y sin signos vitales.

Más tarde, a eso de las 5:22 a.m., las autoridades fueron alertadas sobre otra persona herida de bala en la urbanización Villa Fontana, calle Parque de las Palomas, en Carolina.

Según la Uniformada, agentes hallaron en el balcón de una residencia el cuerpo de un hombre con heridas de bala que le ocasionaron la muerte.

Posteriormente, una mujer llegó al Hospital UPR de Carolina con heridas de bala. Su condición fue descrita como estable.

Relacionado con estos hechos, un hombre se encuentra bajo custodia de la Policía como parte de la investigación.