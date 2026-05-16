Encuentran el cuerpo de un hombre en una residencia de Aguadilla

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla investiga las circunstancias en que murió un hombre que fue encontrado en la mañana de este viernes en una residencia ubicada en la calle Comercio del poblado San Antonio, en Aguadilla, informó la Policía.

Según el informe preliminar, una llamada al distrito policíaco a las 10:50 a.m. alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Raymond Waters Torres, de 45 años, quien se encontraba tirado en el suelo de una habitación de la residencia.

No se especificó si Waters Torres vivía en esa residencia.

La Policía informó que el cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán la causa de su muerte.

El agente Juan Acevedo Rosado, adscrito a la División de Homicidios, junto a la fiscal Diana Méndez, investigan el caso.