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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Encuentran el cuerpo de un hombre en una residencia de Aguadilla

Hasta el momento la Policía investiga el caso como una muerte sin causa determinada

16 de mayo de 2026 - 10:58 PM

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Los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Raymond Waters Torres, de 45 años, quien se encontraba tirado en el suelo de una habitación de la residencia. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla investiga las circunstancias en que murió un hombre que fue encontrado en la mañana de este viernes en una residencia ubicada en la calle Comercio del poblado San Antonio, en Aguadilla, informó la Policía.

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Según el informe preliminar, una llamada al distrito policíaco a las 10:50 a.m. alertó a las autoridades sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Raymond Waters Torres, de 45 años, quien se encontraba tirado en el suelo de una habitación de la residencia.

No se especificó si Waters Torres vivía en esa residencia.

La Policía informó que el cuerpo fue transportado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde la autopsia y las pruebas pertinentes determinarán la causa de su muerte.

El agente Juan Acevedo Rosado, adscrito a la División de Homicidios, junto a la fiscal Diana Méndez, investigan el caso.

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Breaking NewsAguadillaCICDivisión de HomicidiosMuertesInstituto de Ciencias Forenses
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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