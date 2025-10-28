Hallan el cuerpo baleado de un joven en Santurce

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Santurce.

El crimen fue reportado a eso de las 12:05 a.m., en los predios de una tienda de piezas para autos, en la avenida Roberto H. Todd.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes, encontraron en el pavimento, el cuerpo de un hombre identificado como Héctor Enrique Torres Rivera, de 18 años y residente de Bayamón, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, indicó la Policía, en un comunicado de prensa.

La agente Erika Báez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto con el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.