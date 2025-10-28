Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
28 de octubre de 2025
82°ligeramente nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Hallan el cuerpo baleado de un joven en Santurce

La Policía informó que la víctima tenía 18 años

28 de octubre de 2025 - 6:40 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El joven presentaba más de 20 heridas de bala en la cabeza y el pecho. En la escena se encontraron casquillos de calibre .40, precisó el jefe del CIC. (Archivo / GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 372 asesinatos en lo que va de este año, 29 menos que los 401 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un joven fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la madrugada de este martes, en Santurce.

RELACIONADAS

El crimen fue reportado a eso de las 12:05 a.m., en los predios de una tienda de piezas para autos, en la avenida Roberto H. Todd.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos en el lugar.

“Al llegar los agentes, encontraron en el pavimento, el cuerpo de un hombre identificado como Héctor Enrique Torres Rivera, de 18 años y residente de Bayamón, quien presentaba múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo”, indicó la Policía, en un comunicado de prensa.

La agente Erika Báez, adscrita a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto con el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación.

Hasta este lunes, la Policía había reportado 372 asesinatos en lo que va de este año, 29 menos que los 401 registrados a la misma fecha en el 2024.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsSanturceAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: