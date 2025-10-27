Opinión
27 de octubre de 2025
81°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan disparos en el puente Las Banderas en Cidra

Una persona llegó hasta una institución hospitalaria de la zona con una herida de bala

27 de octubre de 2025 - 6:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El caso está siendo investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico investiga unos disparos reportados en el puente Las Banderas ubicado en la PR-172 del municipio de Cidra.

RELACIONADAS

Según un informe de prensa, una persona resultó herida en relación a estos tiros y llegó hasta una institución hospitalaria de la zona.

Al momento se desconoce el estado de salud de la víctima.

“Se está investigando si una de las ambulancias presenta un impacto de bala”, informó además el portavoz de prensa de la Región Policiaca de Caguas, Francisco Colón.

El caso está siendo investigado por el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Tags
Breaking NewsBalacerasCidraHeridos de bala
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
