Reportan disparos en el puente Las Banderas en Cidra

La Policía de Puerto Rico investiga unos disparos reportados en el puente Las Banderas ubicado en la PR-172 del municipio de Cidra.

Según un informe de prensa, una persona resultó herida en relación a estos tiros y llegó hasta una institución hospitalaria de la zona.

Al momento se desconoce el estado de salud de la víctima.

“Se está investigando si una de las ambulancias presenta un impacto de bala”, informó además el portavoz de prensa de la Región Policiaca de Caguas, Francisco Colón.