27 de octubre de 2025
79°nubes rotas
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Individuos enmascarados y armados los agreden y roban auto en Santurce

La víctima reportó el “carjacking” en la madrugada del lunes

27 de octubre de 2025 - 7:53 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vehículo robado fue un Toyota Corolla azul del 2010, con tablilla HTI-770. (DAVID VILLAFANE/STAFF)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Policía investiga el robo de un vehículo a mano armada que fue reportado en la madrugada de este lunes, en Santurce.

De acuerdo con la información preliminar, el “carjacking” fue registrado a eso de las 3:48 a.m., en la calle Hoare, cerca del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El querellante alegó que se encontraba acompañado mientras regresaba a su vehículo, un auto Toyota Corolla azul del 2010, con tablilla HTI-770, que estaba estacionado en la mencionada vía.

Según el informe policiaco, la víctima denunció que, en ese momento, “tres individuos enmascarados se le acercaron a bordo de un vehículo de color oscuro”.

“Posteriormente, portando armas de fuego, los agredieron y, mediante amenaza e intimidación, los despojaron del auto antes descrito y de sus pertenencias”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

“Luego, los asaltantes se marcharon con rumbo desconocido”, agregó.

El agente Martínez, adscrito al Precinto de Santurce, investigó preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos de San Juan.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
