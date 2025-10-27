Individuos enmascarados y armados los agreden y roban auto en Santurce

La Policía investiga el robo de un vehículo a mano armada que fue reportado en la madrugada de este lunes, en Santurce.

De acuerdo con la información preliminar, el “carjacking” fue registrado a eso de las 3:48 a.m., en la calle Hoare, cerca del Conservatorio de Música de Puerto Rico.

El querellante alegó que se encontraba acompañado mientras regresaba a su vehículo, un auto Toyota Corolla azul del 2010, con tablilla HTI-770, que estaba estacionado en la mencionada vía.

Según el informe policiaco, la víctima denunció que, en ese momento, “tres individuos enmascarados se le acercaron a bordo de un vehículo de color oscuro”.

“Posteriormente, portando armas de fuego, los agredieron y, mediante amenaza e intimidación, los despojaron del auto antes descrito y de sus pertenencias”, apuntó el comunicado de la Uniformada.

“Luego, los asaltantes se marcharon con rumbo desconocido”, agregó.