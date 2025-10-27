Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
27 de octubre de 2025
79°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Un hombre sin hogar resulta herido luego que un vehículo chocara contra parada de guaguas en la que dormía

La Policía indicó que falleció un perro que acompañaba al perjudicado

27 de octubre de 2025 - 7:34 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La querella establece que en el lugar operaba una "barbería clandestina". (GFR Media)
Según la Policía, los hechos se reportaron a eso de las 4:10 de la madrugada de este lunes, en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-867.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre sin hogar resultó herido tras ser impactado por un auto que chocó contra una parada de guaguas, en Toa Baja.

RELACIONADAS

Según la Policía, los hechos se reportaron a eso de las 4:10 de la madrugada de este lunes, en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-867.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el perjudicado, de unos 65 años aproximadamente, se encontraba durmiendo en el lugar cuando una guagua Chevrolet Silverado del 2011, conducida por un hombre de 42 años, “perdió el control e impactó la parada de guagua”.

De acuerdo con la Uniformada, el perjudicado resultó con heridas abiertas en el rostro y la cabeza, mientras que un perro murió en el lugar a consecuencia del choque.

Según la Uniformada, el perjudicado se negó a recibir atención medida de los paramédicos que llegaron al lugar.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsToa BajaPersonas sin hogarAccidentes de Tránsito
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: