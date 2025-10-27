Un hombre sin hogar resulta herido luego que un vehículo chocara contra parada de guaguas en la que dormía

Un hombre sin hogar resultó herido tras ser impactado por un auto que chocó contra una parada de guaguas, en Toa Baja.

Según la Policía, los hechos se reportaron a eso de las 4:10 de la madrugada de este lunes, en el kilómetro 5.1 de la carretera PR-867.

En comunicado de prensa, la Uniformada indicó que el perjudicado, de unos 65 años aproximadamente, se encontraba durmiendo en el lugar cuando una guagua Chevrolet Silverado del 2011, conducida por un hombre de 42 años, “perdió el control e impactó la parada de guagua”.

De acuerdo con la Uniformada, el perjudicado resultó con heridas abiertas en el rostro y la cabeza, mientras que un perro murió en el lugar a consecuencia del choque.