Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de octubre de 2025
85°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Reportan cuatro accidentes fatales en Mayagüez, Dorado, Guayanilla y Yabucoa

En uno de los casos, una joven de 20 años murió tras un choque de motora

26 de octubre de 2025 - 6:44 AM

Updated At

Actualizado el 26 de octubre de 2025 - 9:54 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los dos accidentes fatales fueron reportados por separado a la 1:15 y 1:40 de la madrugada en Mayagüez y Guayanilla. (Ramon "Tonito" Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Tres personas fallecieron en accidentes vehiculares que son investigados por la Policía desde la madrugada de este domingo en Mayagüez, Dorado y Guayanilla.

RELACIONADAS

En uno de los casos, una joven de 20 años falleció en un incidente reportado a eso de las 3:26 a.m. de hoy, en la carretera PR-165 en Dorado.

Según la información preliminar, después de que la Uniformada fuera alertada sobre un choque fatal con un “objeto fijo”, los agentes fueron informados de que Emergencias Médicas había transportado a una pareja en condición de gravedad al Centro Médico de Río Piedras.

Luego de ofrecerle asistencia médica, la fémina de 20 años falleció, mientras que un hombre de 25 años se encuentra en condición de gravedad.

Mientras, más temprano, un fatal se registró a eso de las 11:57 de la noche del sábado, en la avenida en la carretera PR-64 Mayagüez.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque de auto con una motora. Cuando llegaron los agentes, encontraron una persona sin signos de vida.

En comunicado de prensa de la Comandancia de Mayagüez, la Uniformada identificó al motorista como Josué Manuel Malavé Bracero, de 26 años.

De acuerdo con el informe policiaco, en el choque estuvo involucrado un auto Toyota Scion modelo TC del 2009 conducido por una persona que arrojó 0.13% de alcohol en el organismo en la prueba realizada por los agentes.

Mientras, a eso de la 1:40 a.m. de hoy, una llamada al Sistema 9-1-1 avisó sobre un accidente de carro con un “objeto fijo” en la carretera PR-2, cerca de la salida 206 en Guayanilla.

La Policía informó que el vehículo chocó una barrera de metal de la extrema derecha de la carretera PR2 en Guayanilla.
La Policía informó que el vehículo chocó una barrera de metal de la extrema derecha de la carretera PR2 en Guayanilla. (Suministrada)

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a una persona sin signos de vida. En un comunicado de prensa, la Comandancia de la Policía para la región de Ponce identificó al conductor fallecido como Wilfredo Beltrán Ramos, de 54 años.

El informe policiaco indica que “transitaba por la carretera en dirección de oeste a este a exceso de velocidad, al llegar al kilómetro 205.2 perdió el control y dominio del volante, lo que provocó que impactara la barrera de metal de la extrema derecha de la vía”.

“Como consecuencia del impacto, Beltrán Ramos recibió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, agregó.

Por otro lado, las autoridades investigan otro accidente fatal, reportado a eso de las 4:26 de la tarde de este sábado, en frente a un negocio en la carretera PR-901 en Yabucoa.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que un hombre de 31 años conducía ”una motora KTM, modelo Duke, año 2023, entre carriles por la referida vía de rodaje, rebasando los vehículos que le precedían”.

Agregó que “al llegar al kilómetro 3.7 impactó con la parte frontal de la motora la parte lateral izquierda de un vehículo Toyota Corolla, color verde, año 2023, el cual era conducido por un hombre que se detuvo en la escena”.

Tras el impacto, “el motociclista salió expulsado, cayendo al pavimento y resultando con heridas de gravedad. Fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia, en condición crítica, hacia el hospital Ryder de Humacao, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica“.

Al conductor del automóvil involucrado se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.081% de alcohol en su organismo.

El agente Ángel Ortiz, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras del Área de Humacao, se hizo cargo de la investigación en unión al fiscal Juan Hernández.

Tags
Policía de Puerto RicoAccidentes de TránsitoBreaking NewsMayagüezDoradoGuayanilla
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: