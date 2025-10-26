Reportan cuatro accidentes fatales en Mayagüez, Dorado, Guayanilla y Yabucoa

Tres personas fallecieron en accidentes vehiculares que son investigados por la Policía desde la madrugada de este domingo en Mayagüez, Dorado y Guayanilla.

En uno de los casos, una joven de 20 años falleció en un incidente reportado a eso de las 3:26 a.m. de hoy, en la carretera PR-165 en Dorado.

Según la información preliminar, después de que la Uniformada fuera alertada sobre un choque fatal con un “objeto fijo”, los agentes fueron informados de que Emergencias Médicas había transportado a una pareja en condición de gravedad al Centro Médico de Río Piedras.

Luego de ofrecerle asistencia médica, la fémina de 20 años falleció, mientras que un hombre de 25 años se encuentra en condición de gravedad.

Mientras, más temprano, un fatal se registró a eso de las 11:57 de la noche del sábado, en la avenida en la carretera PR-64 Mayagüez.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un choque de auto con una motora. Cuando llegaron los agentes, encontraron una persona sin signos de vida.

En comunicado de prensa de la Comandancia de Mayagüez, la Uniformada identificó al motorista como Josué Manuel Malavé Bracero, de 26 años.

De acuerdo con el informe policiaco, en el choque estuvo involucrado un auto Toyota Scion modelo TC del 2009 conducido por una persona que arrojó 0.13% de alcohol en el organismo en la prueba realizada por los agentes.

Mientras, a eso de la 1:40 a.m. de hoy, una llamada al Sistema 9-1-1 avisó sobre un accidente de carro con un “objeto fijo” en la carretera PR-2, cerca de la salida 206 en Guayanilla.

La Policía informó que el vehículo chocó una barrera de metal de la extrema derecha de la carretera PR2 en Guayanilla. (Suministrada)

Cuando llegaron los oficiales, encontraron a una persona sin signos de vida. En un comunicado de prensa, la Comandancia de la Policía para la región de Ponce identificó al conductor fallecido como Wilfredo Beltrán Ramos, de 54 años.

El informe policiaco indica que “transitaba por la carretera en dirección de oeste a este a exceso de velocidad, al llegar al kilómetro 205.2 perdió el control y dominio del volante, lo que provocó que impactara la barrera de metal de la extrema derecha de la vía”.

“Como consecuencia del impacto, Beltrán Ramos recibió heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto”, agregó.

Por otro lado, las autoridades investigan otro accidente fatal, reportado a eso de las 4:26 de la tarde de este sábado, en frente a un negocio en la carretera PR-901 en Yabucoa.

En comunicado de prensa, la Policía indicó que un hombre de 31 años conducía ”una motora KTM, modelo Duke, año 2023, entre carriles por la referida vía de rodaje, rebasando los vehículos que le precedían”.

Agregó que “al llegar al kilómetro 3.7 impactó con la parte frontal de la motora la parte lateral izquierda de un vehículo Toyota Corolla, color verde, año 2023, el cual era conducido por un hombre que se detuvo en la escena”.

Tras el impacto, “el motociclista salió expulsado, cayendo al pavimento y resultando con heridas de gravedad. Fue atendido por paramédicos en el lugar y transportado en ambulancia, en condición crítica, hacia el hospital Ryder de Humacao, donde posteriormente falleció mientras recibía asistencia médica“.

Al conductor del automóvil involucrado se le realizó la prueba de aliento, arrojando 0.081% de alcohol en su organismo.