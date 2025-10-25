Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
25 de octubre de 2025
82°nubes rotas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctimas de doble asesinato en Naguabo tenían 17 y 18 años

Una tercera persona resultó herida en hechos reportados en la carretera PR-31, a la altura del sector Parcelas Viejas

24 de octubre de 2025 - 6:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Un doble asesinato y una persona herida fueron reportados esta tarde en hechos que son investigados por la Policia ocurridos en la comunidad Río Blanco, de Naguabo. (xavier.araujo@gfrmedia.com)
Por

Las víctimas del doble asesinato reportado la tarde del viernes en el kilómetro 10 de la carretera PR-31, en el sector Parcelas Viejas del barrio Río Blanco, en Naguabo, tenían 17 y 18 años, reveló la Policía.

RELACIONADAS

Según información preliminar, una llamada recibida a las 5:28 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos y personas heridas. Al llegar a la escena, los agentes encontraron dos hombres muertos y un tercero herido de bala.

Los occisos fueron identificados por familiares como Royn G. Pérez López, de 18 años, y Dereck J. Cruz Vega, de 17, ambos residentes de Naguabo.

Mientras, el hombre herido tiene 28 años y fue atendido por paramédicos en la escena y transportado a un hospital del área. Posteriormente, fue referido a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El sargento Esteban Ortiz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, indicó a El Nuevo Día que los dos occisos fueron hallados en el balcón de una residencia vacía.

“Tenemos dos masculinos muertos en el balcón de una residencia donde no vive nadie, y un tercero herido de bala. Se recuperaron múltiples casquillos de bala de diferentes calibres”, explicó el oficial vía telefónica.

Ortiz descartó, sin embargo, que la residencia deshabitada fuese utilizada como hospitalillo para el consumo y distribución de drogas, aunque resaltó que se investigarán todos los ángulos.

La agente Johann Méndez, adscrita a la División de Homicidios del CIC de Humacao, supervisada por la teniente Glenda Román, está a cargo de la pesquisa, junto al fiscal Juan Hernández.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoNaguaboAsesinatosCICDivisión de HomicidiosHeridosSistema de Emergencia 9-1-1
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 25 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: