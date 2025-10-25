Víctimas de doble asesinato en Naguabo tenían 17 y 18 años

Las víctimas del doble asesinato reportado la tarde del viernes en el kilómetro 10 de la carretera PR-31, en el sector Parcelas Viejas del barrio Río Blanco, en Naguabo, tenían 17 y 18 años, reveló la Policía.

Según información preliminar, una llamada recibida a las 5:28 p.m. a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre disparos y personas heridas. Al llegar a la escena, los agentes encontraron dos hombres muertos y un tercero herido de bala.

Los occisos fueron identificados por familiares como Royn G. Pérez López, de 18 años, y Dereck J. Cruz Vega, de 17, ambos residentes de Naguabo.

Mientras, el hombre herido tiene 28 años y fue atendido por paramédicos en la escena y transportado a un hospital del área. Posteriormente, fue referido a una institución hospitalaria del área metropolitana, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El sargento Esteban Ortiz, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, indicó a El Nuevo Día que los dos occisos fueron hallados en el balcón de una residencia vacía.

“Tenemos dos masculinos muertos en el balcón de una residencia donde no vive nadie, y un tercero herido de bala. Se recuperaron múltiples casquillos de bala de diferentes calibres”, explicó el oficial vía telefónica.

Ortiz descartó, sin embargo, que la residencia deshabitada fuese utilizada como hospitalillo para el consumo y distribución de drogas, aunque resaltó que se investigarán todos los ángulos.