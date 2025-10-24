Un joven de 18 años muere en un doble asesinato en Gurabo

Un joven de 18 años fue una de dos víctimas asesinadas la noche del jueves en el municipio de Gurabo.

El doble asesinato ocurrió en la calle 2 del barrio Navarro de dicho pueblo.

El informe preliminar detalla que una llamadas al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía del crimen.

En la escena, los oficiales encontraron los cuerpos de dos hombres: Aneudy Gómez Martínez, de 31 años, y Jan López Barbosa, de 18.

Ambos eran residentes de Gurabo.