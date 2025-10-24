Opinión
24 de octubre de 2025
Un joven de 18 años muere en un doble asesinato en Gurabo

El crimen ocurrió la noche del jueves

24 de octubre de 2025 - 6:22 AM

La segunda víctima es un hombre de 31 años. (Archivo)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Un joven de 18 años fue una de dos víctimas asesinadas la noche del jueves en el municipio de Gurabo.

El doble asesinato ocurrió en la calle 2 del barrio Navarro de dicho pueblo.

El informe preliminar detalla que una llamadas al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía del crimen.

En la escena, los oficiales encontraron los cuerpos de dos hombres: Aneudy Gómez Martínez, de 31 años, y Jan López Barbosa, de 18.

Ambos eran residentes de Gurabo.

El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, para la pesquisa.

