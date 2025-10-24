Un joven de 18 años muere en un doble asesinato en Gurabo
El crimen ocurrió la noche del jueves
24 de octubre de 2025 - 6:22 AM
Un joven de 18 años fue una de dos víctimas asesinadas la noche del jueves en el municipio de Gurabo.
El doble asesinato ocurrió en la calle 2 del barrio Navarro de dicho pueblo.
El informe preliminar detalla que una llamadas al Sistema de Emergencia 9-1-1 alertó a la Policía del crimen.
En la escena, los oficiales encontraron los cuerpos de dos hombres: Aneudy Gómez Martínez, de 31 años, y Jan López Barbosa, de 18.
Ambos eran residentes de Gurabo.
El caso fue referido a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, para la pesquisa.
