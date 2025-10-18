Identifican a las víctimas de doble asesinato en Juncos

Los dos hombres que fueron asesinados en la noche del viernes, en la terraza de una residencia en Juncos, fueron identificados el sábado por la Policía como Áureo Morales González de 56 años, residente del lugar, y Joel Rodríguez Rosa, de 50.

Según detalla el informe preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de las 9:21 p.m. del viernes, alertó a los uniformados sobre detonaciones y heridos de bala en una residencia ubicada en el kilómetro 1.0 de la carretera PR-928, en el barrio Lirios Dorados de ese municipio.

Al llegar, los agentes encontraron en la escena a Morales González y Rodríguez Rosa, quienes presentaban múltiples impactos de bala en diferentes partes de sus cuerpos.

El agente Jesús Torres, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas, en unión al fiscal Darío Vissepó y personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), se hicieron cargo de la pesquisa.