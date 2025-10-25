Opinión
25 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
Hallan muerto a confinado que cumplía una sentencia de 111 años de prisión

En una celda en la cárcel Las Cucharas, en Ponce, confirmó la Policía

25 de octubre de 2025 - 9:57 AM

En la foto, parte de la Cárcel las Cucharas en Ponce. (teresa.canino@gfrmedia.com)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Un confinado fue encontrado sin vida la tarde del viernes en la cama de su celda, en el Complejo Correccional Sargento Pedro J. Rodríguez Mateo, conocido como Las Cucharas, en Ponce.

Según el informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, un oficial correccional que realizaba una ronda preventiva observó al confinado acostado boca arriba en la cama de su celda, sin responder a los llamados.

El médico de turno certificó que el confinado, identificado como Justin García Martínez, de 38 años, no tenía signos vitales. Además, determinó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

El confinado fue identificado como Justin García Martínez, de 38 años. (Suministrada)

García Martínez, residente de Rio Grande, cumplía una sentencia de 111 años de prisión en la sección de máxima seguridad, por asesinato en primer grado y asesinato atenuado, desde mayo del 2024.

El agente Fernando Tarafa de la División de Homicidios, en unión a la fiscal Loraine Pietri, se hicieron cargo de la investigación correspondiente.

