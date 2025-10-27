Fallece un peatón atropellado en Barceloneta

Un peatón falleció tras ser atropellado en circunstancias que son investigadas por la Policía, desde la tarde de este domingo, en Barceloneta.

De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 6:10 p.m., en el kilómetro 57.6 de la carretera PR-2.

El informe policiaco indica que la conductora de un vehículo Chevrolet Malibu del 1978 “no se percató del peatón identificado como Ángel Ríos Rivera, quien se disponía a cruzar la vía en un área de poco alumbrado y que no es un paseo peatonal, lo que provocó que fuera impactado con la parte frontal del vehículo”.

“A consecuencia del impacto, Ríos Rivera cayó al pavimento, recibiendo heridas de gravedad. Fue transportado por los paramédicos de una ambulancia privada al Hospital Manatí Medical Center, donde falleció a eso de las 6:59 de la noche”, agregó el comunicado.