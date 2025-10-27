Opinión
27 de octubre de 2025
78°nubes rotas
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un peatón atropellado en Barceloneta

Fue impactado cuando cruzaba la carretera PR-2

27 de octubre de 2025 - 6:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Paramédicos intentaron salvarle la vida llevando al peatón a un hospital, pero falleció a consecuencia de las heridas. (Nahira Montcourt)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un peatón falleció tras ser atropellado en circunstancias que son investigadas por la Policía, desde la tarde de este domingo, en Barceloneta.



De acuerdo con la información preliminar, los hechos fueron reportados a eso de las 6:10 p.m., en el kilómetro 57.6 de la carretera PR-2.

El informe policiaco indica que la conductora de un vehículo Chevrolet Malibu del 1978 “no se percató del peatón identificado como Ángel Ríos Rivera, quien se disponía a cruzar la vía en un área de poco alumbrado y que no es un paseo peatonal, lo que provocó que fuera impactado con la parte frontal del vehículo”.

“A consecuencia del impacto, Ríos Rivera cayó al pavimento, recibiendo heridas de gravedad. Fue transportado por los paramédicos de una ambulancia privada al Hospital Manatí Medical Center, donde falleció a eso de las 6:59 de la noche”, agregó el comunicado.

El agente Fernando Soto Otero, adscrito a la División de Patrullas de Carreteas de Manatí, tiene a su cargo la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
