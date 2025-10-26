Opinión
26 de octubre de 2025
Seguridad
Noticia
Rescatan a hombre que cayó por risco en Humacao

Los hechos se reportaron en un área de la playa Icacos de Palmas del Mar

26 de octubre de 2025 - 10:31 AM

El hombre fue transportado en un helicóptero del Coast Guard hacia el Centro Médico de Río Piedras (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking News

Un hombre fue rescatado este sábado después de caer por un risco en Humacao, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 2:45 p.m., en una zona boscosa del área conocida como Playa Icacos, en el complejo turístico Palmas del Mar.

Según información preliminar, “mientras un hombre de 39 años se disponía a bajar por un área boscosa hacia la referida playa para pescar, resbaló y cayó al vacío desde una altura de aproximadamente 25 pies, impactando contra las rocas”.

“El hombre resultó con heridas que le impidieron moverse por sus propios medios”, explicó el informe policiaco.

Personal de la Unidad de Rescate y Emergencias Médicas del Municipio de Humacao, en unión a la Guardia Costera de los Estados Unidos, lograron rescatar al hombre.

El hombre fue transportado en un helicóptero del Coast Guard hacia el Centro Médico de Río Piedras, donde su condición fue descrita como de cuidado.

El agente Braulio Sánchez, adscrito a la Unidad Motorizada del Área de Humacao realizó la investigación.

