Conductora atropella un perro en Cupey y sigue su marcha

Una conductora atropelló al perro de un hombre a las 8:30 a.m. del lunes en la carretera 844, camino Iglesias en Cupey.

Según un informe de la Policía, el querellante alegó que se trata de una conductora de un Volkswagen Beetle blanco quien impactó a su mascota, un gran danés, que se encontraba en los predios de su residencia.

El perjudicado presuntamente le hizo señas a la mujer para que se detuviera ya que el animal se encontraba debajo del carro, pero esta continuó la marcha y abandonó el lugar.

El perro sufrió lesiones de gravedad y fue transportado a un hospital veterinario donde permanece en condición delicada.