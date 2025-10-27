Opinión
27 de octubre de 2025
82°nublado
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conductora atropella un perro en Cupey y sigue su marcha

El querellante alegó que la mujer no paró tras el incidente, pese a que este le hizo señas que se detuviera

27 de octubre de 2025 - 5:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Perro gran danés. (Shutterstock)
El perro sufrió lesiones de gravedad y fue transportado a un hospital veterinario donde permanece en condición delicada. (Foto de Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Una conductora atropelló al perro de un hombre a las 8:30 a.m. del lunes en la carretera 844, camino Iglesias en Cupey.

RELACIONADAS

Según un informe de la Policía, el querellante alegó que se trata de una conductora de un Volkswagen Beetle blanco quien impactó a su mascota, un gran danés, que se encontraba en los predios de su residencia.

El perjudicado presuntamente le hizo señas a la mujer para que se detuviera ya que el animal se encontraba debajo del carro, pero esta continuó la marcha y abandonó el lugar.

El perro sufrió lesiones de gravedad y fue transportado a un hospital veterinario donde permanece en condición delicada.

El caso fue referido al coordinador de la Ley 154 de San Juan para continuar la investigación.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 27 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
