28 de octubre de 2025
Asesinan a dos hombres y una mujer en una balacera en Fajardo

Los hechos se reportaron en la cancha de baloncesto de un residencial público

28 de octubre de 2025 - 6:29 AM

En la escena de Río Piedras encontraron casquillos de bala de diferentes calibres. (Archivo / GFR Media)
Hasta este lunes, la Policía había reportado 372 asesinatos en lo que va de este año, 29 menos que los 401 registrados a la misma fecha en el 2024.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una balacera resultó en el asesinato de tres personas en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de este lunes en Fajardo.

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:33 p.m., en la cancha de baloncesto del residencial Puerto Real.

En comunicado de prensa, la Uniformada identificó a las víctimas como Luis René Gómez Reyes, de 24 años; Luis Manuel Robert Ayuso, de 29 años; y Joselyn Marie Márquez Colón. de 27 años.

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre disparos. Cuando los agentes llegaron, encontraron los cuerpos baleados.

El capitán Edwin Collazo González, del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Fajardo, dijo a TeleOnce que hasta el momento solo saben que “unos individuos llegan al residencial y ejecutan a estas tres personas”.

Todavía a las 6:00 de la mañana de este martes, los investigadores continuaban analizando la escena, por lo que aun no habían contabilizado los casquillos de bala en los alrededores.

Según Collazo González, uno de los occisos tenía expediente ante las autoridades por violación a la Ley 54 de Violencia Doméstica, mientras que otro había sido procesado por sustancias controladas.

