Radican cargos contra hombre por presunta agresión sexual, actos lascivos y maltrato de menores en Aibonito

La jueza Jenny Marie Malavé Núñez, del Tribunal de Aibonito, determinó causa para arresto contra un hombre imputado de agresión sexual, actos lascivos y maltrato a dos menores de tres y ocho años.

Durante la vista de Regla 6, la togada fijó una fianza de $1.6 millones contra Carlos Martin Cruz Hernández que no prestó, por lo que permanecerá bajo custodia en una cárcel no especificada.

La información fue confirmada este miércoles por la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa.

Cruz Hernández enfrenta cuatro cargos por los delitos mencionados, formulados por la fiscal Fátima J. Chévere Vega, de la Unidad Especializada en Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Maltrato a Menores de la Fiscalía de Aibonito.

Según la investigación realizada por la agente Mayralee Rivera, de la División de Delitos Sexuales y Maltrato a Menores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito, los hechos imputados, presuntamente, ocurrieron en dos ocasiones diferentes: la primera, en diciembre de 2024, y la segunda, en septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

Un vecino fue el que alertó a la madre de los niños de la conducta del hombre, confirmó Justicia.