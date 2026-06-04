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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Putin admite que habló con Estados Unidos sobre una posible operación en Cuba

El gobierno ruso reiteró su apoyo al país caribeño

4 de junio de 2026 - 4:39 PM

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El presidente ruso Vladimir Putin tuvo un encuentro con la prensa en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo. (Alexander Nemenov)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente ruso, Vladímir Putin, admitió este jueves haber hablado con la parte estadounidense sobre una posible operación militar en Cuba similar a la llevada a cabo el 3 de enero pasado en Venezuela.

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“¿Hubo contactos con la Administración estadounidense sobre Cuba? Sí, los hubo", dijo Putin, sin dar más detalles, durante un encuentro con representantes de las principales agencias de noticias mundiales, entre ellas EFE, en el Palacio de Constantino en las afueras de la ciudad de San Petersburgo.

Ayer, en el marco del mismo foro, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, felicitó al expresidente cubano, Raúl Castro, por su 95 cumpleaños, a quien ofreció el apoyo de Moscú ante la presión de Estados Unidos.

“En el marco de la presión externa sin precedentes con la que se topa el pueblo cubano, de nuevo expresamos nuestra firme solidaridad y apoyo”, se indica en la nota de Lavrov.

Además de afirmar que Raúl Castro es un ejemplo de “desinteresado servicio a la patria, a su pueblo y a los ideales de la Revolución Cubana”, resaltó que para “millones de personas en todo el mundo es un símbolo de estoicismo, coraje, patriotismo y voluntad inquebrantable”.

Ante el bloqueo energético de Estados Unidos a Cuba, Moscú envió en marzo a La Habana un petrolero con 100,000 toneladas de crudo.

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Estados UnidosBreaking NewsCubaVladimir PutinDonald Trump
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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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