Radican cargos en ausencia contra hombre por secuestro, amenaza y robo en Luquillo

El juez Jerry Negrón, del Tribunal de Fajardo, halló causa para arresto en ausencia contra un hombre imputado de robo, maltrato a personas de edad avanzada, secuestro grave y amenaza menos grave.

Tras examinar la prueba que le presentó la fiscal Dairene Santo Domingo, el togado le impuso a Alexis López López, de 45 años, una fianza de $200,000 y emitió una orden de arresto para su captura.

De acuerdo a la investigación de la Policía, los hechos habrían ocurrido en septiembre, cuando la perjudicada se encontraba en el estacionamiento del Head Start, del barrio Juan Martin en el municipio de Luquillo.

Acto seguido, el imputado presuntamente se le acercó, y mediante amenaza e intimidación, le hurtó un reloj y su celular. Posteriormente, la obligó a abordar el vehículo y llevarlo al municipio de Carolina.

Ficha policiaca de Alexis López López, de 45 años. (Suministrada)

Una vez en el mencionado ayuntamiento, el imputado la dejó en libertad y en posesión del vehículo, indicó la Uniformada en el informe preliminar del caso.

La investigación del incidente estuvo a cargo del agente Jorge Encarnación Lanzó, adscrito a la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.