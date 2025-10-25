Opinión
25 de octubre de 2025
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos en ausencia contra hombre por secuestro, amenaza y robo en Luquillo

Los hechos habrían ocurrido durante el mes de septiembre, según la Policía

25 de octubre de 2025 - 11:03 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La audiencia se llevará a cabo en el Centro Judicial de Fajardo. (Archivo / GFR Media)
La vista de Regla 6 en ausencia se llevó a cabo en Fajardo.
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El juez Jerry Negrón, del Tribunal de Fajardo, halló causa para arresto en ausencia contra un hombre imputado de robo, maltrato a personas de edad avanzada, secuestro grave y amenaza menos grave.

Tras examinar la prueba que le presentó la fiscal Dairene Santo Domingo, el togado le impuso a Alexis López López, de 45 años, una fianza de $200,000 y emitió una orden de arresto para su captura.

De acuerdo a la investigación de la Policía, los hechos habrían ocurrido en septiembre, cuando la perjudicada se encontraba en el estacionamiento del Head Start, del barrio Juan Martin en el municipio de Luquillo.

Acto seguido, el imputado presuntamente se le acercó, y mediante amenaza e intimidación, le hurtó un reloj y su celular. Posteriormente, la obligó a abordar el vehículo y llevarlo al municipio de Carolina.

Ficha policiaca de Alexis López López, de 45 años.
Ficha policiaca de Alexis López López, de 45 años. (Suministrada)

Una vez en el mencionado ayuntamiento, el imputado la dejó en libertad y en posesión del vehículo, indicó la Uniformada en el informe preliminar del caso.

La investigación del incidente estuvo a cargo del agente Jorge Encarnación Lanzó, adscrito a la División de Robos, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo.

De acuerdo a datos provistos por la Policía, López López fue acusado en ausencia para la fecha del 16 de octubre de 2025, por otro caso de robo agravado en el municipio de Fajardo. Además, en marzo de 2015, fue fichado por otro caso de robo, dijo la Uniformada.

