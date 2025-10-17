Bajo custodia del FBI fugitivo imputado por secuestro

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) informó en la noche del jueves que colocó bajo custodia a Adrián Alexis Encarnación Correa, un fugitivo con una orden de arresto a nivel federal bajo cargos de secuestro.

Más temprano, en la tarde, el FBI solicitó la ayuda ciudadana para dar con el paradero de Encarnación Correa, quien se encontraba prófugo desde horas de la mañana, cuando agentes federales se personaron a su residencia para diligenciar el arresto.

“Se advierte al público que Encarnación Correa debe ser considerado armado y peligroso”, indicó la breve comunicación escrita de la agencia federal.

La portavoz del FBI en Puerto Rico, la agente Limary Cruz Rubio, confirmó a El Nuevo Día que Encarnación Correa se entregó voluntariamente a las autoridades.

“Luego de que difundimos la información de que lo buscábamos, aparentemente familiares vieron la noticia y le dijeron y él hizo lo correcto y se entregó”, explicó la portavoz aunque no brindó más detalles.

El Nuevo Día intentó obtener el pliego acusatorio contra Encarnación Correa y otras tres personas, pero el documento, de momento, permanece sellado.