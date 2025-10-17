Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de octubre de 2025
81°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bajo custodia del FBI fugitivo imputado por secuestro

Adrián Alexis Encarnación Correa se entregó luego que su foto fue difundida por la agencia federal

16 de octubre de 2025 - 6:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El FBI solicita la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Adrián Alexis Encarnación Correa, contra quien pesa una orden de arresto por cargos de secuestro. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) informó en la noche del jueves que colocó bajo custodia a Adrián Alexis Encarnación Correa, un fugitivo con una orden de arresto a nivel federal bajo cargos de secuestro.

RELACIONADAS

Más temprano, en la tarde, el FBI solicitó la ayuda ciudadana para dar con el paradero de Encarnación Correa, quien se encontraba prófugo desde horas de la mañana, cuando agentes federales se personaron a su residencia para diligenciar el arresto.

“Se advierte al público que Encarnación Correa debe ser considerado armado y peligroso”, indicó la breve comunicación escrita de la agencia federal.

La portavoz del FBI en Puerto Rico, la agente Limary Cruz Rubio, confirmó a El Nuevo Día que Encarnación Correa se entregó voluntariamente a las autoridades.

“Luego de que difundimos la información de que lo buscábamos, aparentemente familiares vieron la noticia y le dijeron y él hizo lo correcto y se entregó”, explicó la portavoz aunque no brindó más detalles.

El Nuevo Día intentó obtener el pliego acusatorio contra Encarnación Correa y otras tres personas, pero el documento, de momento, permanece sellado.

El FBI solicita la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Adrián Alexis Encarnación Correa, contra quien pesa una orden de arresto por cargos de secuestro.
El FBI solicita la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Adrián Alexis Encarnación Correa, contra quien pesa una orden de arresto por cargos de secuestro. (Suministrada)
Tags
Breaking NewsFugitivosFBIAutoridades federales
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: