16 de octubre de 2025
89°lluvia moderada
Identifican el cuerpo de hombre encontrado el domingo en un barranco de Bayamón

La Policía fue alertada sobre un vehículo que cayó por el costado de la carretera PR-174 en el barrio Guaraguao

16 de octubre de 2025 - 2:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Escudo de la Policía de Puerto Rico.
Los Uniformados habían encontrado el cuerpo en estado de descomposición en el baúl de un automóvil Mitsubishi Mirage color gris el domingo pasado. (Xavier Araujo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cuerpo encontrado envuelto en un toldo el 12 de octubre en la carretera PR-174 de Bayamón fue identificado como Carlos Enrique Piñero Cruz de 33 años, informó la Policía.

Según indicó la Uniformada en el informe actualizado, agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón encontró el cuerpo en estado de descomposición en el baúl de un automóvil Mitsubishi Mirage color gris, a la altura del barrio Guaraguao.

La Policía recibió la alerta sobre la situación mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 realizada a las 3:20 de la madrugada. La persona indicó que ubicó un vehículo a orillas de la carretera, pero cuando los agentes llegaron a la escena, encontraron un vehículo que cayó por un barranco con el cuerpo de Piñero Cruz. No encontraron otras personas dentro del automóvil, o en el exterior.

El agente Genaro Jiménez, del CIC de Bayamón, y el fiscal Isaías Ojeda, están a cargo de la pesquisa.

La Policía indicó que Piñero Cruz no posee expediente.

Si usted tiene información que ayude a la Policía a esclarecer este crimen, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020.

