Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
16 de octubre de 2025
82°lluvia ligera
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Culmina la búsqueda por agua de hombre desaparecido en área cercana a Palomino en Fajardo

Mientras, la Policía emitió una requisitoria de persona desaparecida y continúa la pesquisa sobre los sucesos

16 de octubre de 2025 - 6:20 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ilarraza Rivera fue descrito como de tez trigueña, cabello negro, ojos marrón, seis pies dos pulgadas de estatura y 197 libras de peso. Al momento de su desaparición se desconoce la vestimenta que tenía puesta. (Ramón "Tonito" Zayas)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

La búsqueda por agua de un hombre de 50 años que desapareció, el pasado 10 de octubre, en una zona cerca al islote de Palomino, en Fajardo, culminó este jueves.

RELACIONADAS

“La búsqueda por agua terminó”, confirmó el capitán Edwin Collazo, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, vía telefónica a El Nuevo Día.

La Policía emitió una requisitoria de persona desaparecida como parte del protocolo, mientras informó que, al momento, continuará la pesquisa en búsqueda de información para dilucidar los eventos que precedieron a la desaparición del hombre.

El pasado sábado, Edgardo Ilarraza Rivera fue arrastrado por las corrientes marinas cerca del islote de Palomino.

Según un informe de ese momento, Ilarraza Rivera “se encontraba nadando a la deriva entre la Isla de Palomino y Puerto del Rey en Fajardo cuando lo perdieron de vista, desconociéndose su paradero”.

“Es algo que estamos tratando de corroborar... Él se tiró al agua y lamentablemente las condiciones del tiempo no eran las mejores y desapareció”, añadió Collazo.

“Hay varias versiones que la Policía está investigando. Nos indicaron preliminarmente que estaban anclados a las afueras de la costa de la isla de Palomino. Dos personas estaban en el agua y otro en el bote. La persona del bote, como tenía música, no se percató de que la lancha se fue a la deriva con la corriente, que también arrastró a las dos personas en el agua”, había expuesto el sábado el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Fajardo, Heriberto Sánchez.

Ilarraza Rivera fue descrito como de tez trigueña, cabello negro, ojos marrón, 6’2″ de estatura y 197 libras de peso. Se desconoce la vestimenta que tenía puesta al momento de su desaparición.

En la búsqueda por agua participaron la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Fajardo, así como la división de Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía, la Guardia Costera, entre otras entidades de rescate.

Tags
Breaking NewsPersona desaparecidaFajardoPalominoPolicía de Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 16 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: