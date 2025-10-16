Culmina la búsqueda por agua de hombre desaparecido en área cercana a Palomino en Fajardo

La búsqueda por agua de un hombre de 50 años que desapareció, el pasado 10 de octubre, en una zona cerca al islote de Palomino, en Fajardo, culminó este jueves.

“La búsqueda por agua terminó”, confirmó el capitán Edwin Collazo, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, vía telefónica a El Nuevo Día.

La Policía emitió una requisitoria de persona desaparecida como parte del protocolo, mientras informó que, al momento, continuará la pesquisa en búsqueda de información para dilucidar los eventos que precedieron a la desaparición del hombre.

El pasado sábado, Edgardo Ilarraza Rivera fue arrastrado por las corrientes marinas cerca del islote de Palomino.

Según un informe de ese momento, Ilarraza Rivera “se encontraba nadando a la deriva entre la Isla de Palomino y Puerto del Rey en Fajardo cuando lo perdieron de vista, desconociéndose su paradero”.

“Es algo que estamos tratando de corroborar... Él se tiró al agua y lamentablemente las condiciones del tiempo no eran las mejores y desapareció”, añadió Collazo.

“Hay varias versiones que la Policía está investigando. Nos indicaron preliminarmente que estaban anclados a las afueras de la costa de la isla de Palomino. Dos personas estaban en el agua y otro en el bote. La persona del bote, como tenía música, no se percató de que la lancha se fue a la deriva con la corriente, que también arrastró a las dos personas en el agua”, había expuesto el sábado el director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Fajardo, Heriberto Sánchez.

Ilarraza Rivera fue descrito como de tez trigueña, cabello negro, ojos marrón, 6’2″ de estatura y 197 libras de peso. Se desconoce la vestimenta que tenía puesta al momento de su desaparición.