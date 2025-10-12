Continúa búsqueda de hombre arrastrado por corriente marina cerca de Palomino

Las autoridades continúan, este domingo, la búsqueda de un hombre que habría sido arrastrado por corrientes marinas el sábado cerca de la isla de Palomino, al este de Fajardo.

El director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Fajardo, Heriberto Sánchez Silva, indicó a El Nuevo Día que, temprano en la mañana, un nuevo equipo de personas sustituyó a los funcionarios que mantuvieron la búsqueda en horas de la noche.

Sánchez Silva detalló que, tras el amanecer, cuentan con tres embarcaciones de la Guardia Costera y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía.

“Tenemos dos helicópteros en el aire. El de FURA está bordeando la costa desde San Juan hasta Fajardo”, explicó.

Agregó que la aeronave de la Guardia Costera “hizo un patrón de búsqueda al este de Vieques y al sur de Culebra”.

Además, señaló, que hasta el momento, no han surgido pistas sobre el paradero del hombre, identificado como Edgardo Ilarraza Rivera, de 50 años.

Sánchez Silva apuntó que hasta el momento los planes son de continuar con la búsqueda “activa”, mientras que los líderes de las distintas agencias participantes se reúnen cada 12 horas en conferencias telefónicas para discutir los planes.

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a media tarde del sábado alertó sobre una embarcación a la deriva. Acto seguido, agentes de FURA se movilizaron a la isla de Palomino, donde localizaron a una mujer de 46 años, residente de Luquillo. Un hombre de 48 años, que se encontraba en el bote, fue asistido tras la embarcación encallar en el arrecife de isleta Marina.

Sánchez Silva dijo que por el momento la información que tienen es que el hombre fue arrastrado por la corriente.

“Hay varias versiones que la Policía está investigando. Nos indicaron preliminarmente que estaban anclados a las afueras de la costa de la isla de Palomino. Dos personas estaban en el agua y otro en el bote. La persona del bote, como tenía música, no se percató de que la lancha se fue a la deriva con la corriente, que también arrastró a las dos personas en el agua”, explicó el funcionario ayer, sábado.