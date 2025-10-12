Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
12 de octubre de 2025
87°nubes dispersas
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Continúa búsqueda de hombre arrastrado por corriente marina cerca de Palomino

Participan embarcaciones y helicópteros de la Guardia Costera y FURA

12 de octubre de 2025 - 10:16 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El helicóptero de la Guardia Costera llevó a cabo un patrón de búsqueda al este de Vieques y al sur de Culebra. (Alex Figueroa Cancel)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Las autoridades continúan, este domingo, la búsqueda de un hombre que habría sido arrastrado por corrientes marinas el sábado cerca de la isla de Palomino, al este de Fajardo.

RELACIONADAS

El director de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de Fajardo, Heriberto Sánchez Silva, indicó a El Nuevo Día que, temprano en la mañana, un nuevo equipo de personas sustituyó a los funcionarios que mantuvieron la búsqueda en horas de la noche.

Sánchez Silva detalló que, tras el amanecer, cuentan con tres embarcaciones de la Guardia Costera y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía.

“Tenemos dos helicópteros en el aire. El de FURA está bordeando la costa desde San Juan hasta Fajardo”, explicó.

Agregó que la aeronave de la Guardia Costera “hizo un patrón de búsqueda al este de Vieques y al sur de Culebra”.

Además, señaló, que hasta el momento, no han surgido pistas sobre el paradero del hombre, identificado como Edgardo Ilarraza Rivera, de 50 años.

Sánchez Silva apuntó que hasta el momento los planes son de continuar con la búsqueda “activa”, mientras que los líderes de las distintas agencias participantes se reúnen cada 12 horas en conferencias telefónicas para discutir los planes.

Según el informe de la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 a media tarde del sábado alertó sobre una embarcación a la deriva. Acto seguido, agentes de FURA se movilizaron a la isla de Palomino, donde localizaron a una mujer de 46 años, residente de Luquillo. Un hombre de 48 años, que se encontraba en el bote, fue asistido tras la embarcación encallar en el arrecife de isleta Marina.

Sánchez Silva dijo que por el momento la información que tienen es que el hombre fue arrastrado por la corriente.

“Hay varias versiones que la Policía está investigando. Nos indicaron preliminarmente que estaban anclados a las afueras de la costa de la isla de Palomino. Dos personas estaban en el agua y otro en el bote. La persona del bote, como tenía música, no se percató de que la lancha se fue a la deriva con la corriente, que también arrastró a las dos personas en el agua”, explicó el funcionario ayer, sábado.

“La mujer logró nadar hasta la orilla de Palomino y le pidió ayuda al guardia de seguridad allí, pero el hombre que estaba en el agua no pudo salir”, afirmó.

Tags
Policía de Puerto RicoFURAGuardia Costera
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: