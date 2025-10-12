Invest 97L: ¿qué se sabe sobre una nueva onda tropical en el Atlántico?
El Centro Nacional de Huracanes indicó que la onda tiene un 50% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días
12 de octubre de 2025 - 9:08 AM
12 de octubre de 2025 - 9:08 AM
El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que comenzó a observar una onda tropical que se encuentra en el océano Atlántico.
La agencia federal indicó que tiene un 40% de probabilidad de formación para las próximas 48 horas y de 50% para los próximos siete días.
Aunque no se trata de una trayectoria, el NHC presentó un área con potencial desarrollo en el centro del Atlántico, lejos de las Antillas.
“Una onda tropical ubicada bien al suroeste de las Islas de Cabo Verde continúa produciendo una gran área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizados”, explicó el NHC.
“Las condiciones ambientales parecen propicias para algún desarrollo de este sistema durante los próximos días, y una depresión tropical podría formarse durante la parte temprana o media de esta semana”, agregó.
Según el informe de la mañana de este domingo, el sistema se mueve al oeste-noroeste, con una traslación de 15 a 20 millas por horas.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: