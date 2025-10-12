Opinión
12 de octubre de 2025
Invest 97L: ¿qué se sabe sobre una nueva onda tropical en el Atlántico?

El Centro Nacional de Huracanes indicó que la onda tiene un 50% de probabilidad de desarrollo en los próximos siete días

12 de octubre de 2025 - 9:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gráfica del Centro Nacional de Huracanes sobre una onda tropical en el océano Atlántico. (NHC/NOAA)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que comenzó a observar una onda tropical que se encuentra en el océano Atlántico.

RELACIONADAS

La agencia federal indicó que tiene un 40% de probabilidad de formación para las próximas 48 horas y de 50% para los próximos siete días.

Aunque no se trata de una trayectoria, el NHC presentó un área con potencial desarrollo en el centro del Atlántico, lejos de las Antillas.

“Una onda tropical ubicada bien al suroeste de las Islas de Cabo Verde continúa produciendo una gran área de aguaceros y tormentas eléctricas desorganizados”, explicó el NHC.

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Por dónde viene la tormenta? Así funciona el “cono de incertidumbre”

¿Qué es? La meteoróloga Ada Monzón explica cómo esta herramienta ayuda a entender los pronósticos durante la temporada de huracanes.

“Las condiciones ambientales parecen propicias para algún desarrollo de este sistema durante los próximos días, y una depresión tropical podría formarse durante la parte temprana o media de esta semana”, agregó.

Según el informe de la mañana de este domingo, el sistema se mueve al oeste-noroeste, con una traslación de 15 a 20 millas por horas.

Centro Nacional de HuracanesOndas tropicalesBreaking NewsMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
