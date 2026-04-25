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Presidente iraní pide reducir el consumo energético por la guerra y el bloqueo de Estados Unidos

Masud Pezeshkian afirmó que se ha atacado la infraestructura del país y que buscan aislarlo para provocar descontento

25 de abril de 2026 - 12:48 PM

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Fotografía difundida este lunes por la agencia de noticias iraní Tasnim que muestra al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian (I), durante una visita a una estación de bomberos. (EFE/ Agencia Tasnim)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Irán, Masud Pezeshkian, pidió este sábado a la población reducir el consumo energético en medio de la guerra con Estados Unidos e Israel y el bloqueo naval estadounidense contra los puertos iraníes.

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“Atacaron nuestras infraestructuras y nos están cercando para generar insatisfacción popular y que la satisfacción actual se transforme en descontento”, declaró Pezeshkian a la televisión estatal.

El mandatario iraní dijo que la población no debe permitir que se creen las condiciones para la insatisfacción y llamó a reducir el consumo de electricidad y energía.

“Necesitamos controlar el consumo; en casa, en lugar de tener diez luces encendidas, deberían estar encendidas dos. ¿Cuál es el problema con eso?”, sostuvo.

En las últimas semanas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con atacar las centrales eléctricas de Irán en caso de que la República Islámica no firme un acuerdo con Washington.

Sin embargo, hasta ahora Trump se ha vuelto atrás en tres ocasiones, la última de ellas al prorrogar el miércoles el alto el fuego de dos semanas acordado el 8 de abril para dar oportunidad a lograr un acuerdo mediante las negociaciones.

Irán lleva varios años enfrentando problemas energéticos que se han traducido en cortes generalizados de electricidad, especialmente en verano, ante un déficit diario de 20,000 megavatios, pese a las vastas reservas de petróleo y gas con las que cuenta el país.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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